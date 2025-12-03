第一金法說》明年股利與股息均將高於今年，市場估股利1.3元起跳、股息1元起跳

第一金控今（3）日下午舉行線上法說會，副總經理李淑玲表示，反映今年獲利有望創下新高，明年股利金額（現金股利與股票股利合計）料將高於今年配發的1.2元，現金股利金額也將高於今年配發的0.95元。

第一金去年每股稅後純益（EPS）為1.81元，現金股利配發率52.5%，李淑玲表示，核心子公司第一銀行的資本適足指標已經符合系統性重要銀行 D-SIBs要求，明年股利政策會先把現金股利配發率從52%上下，「會先拉到最少60%，6成就是一個最基本的保底的水平。」

明年股利估1.3元起跳、股息1元起跳

第一金今年配發現金股利0.95元、股票股利0.25元，合計1.2元。李淑玲答覆媒體詢問時表示，明年股息金額及整體股利金額均將高於今年，另外，為了不讓EPS與ROE（股東權益報酬率）稀釋過大，明年股票股利料將低於今年。

廣告 廣告

市場預料，第一金明年現金股利將從1元起跳，整體股利金額將從1.3元起跳。

第一金今年前10月稅後純益234.06億元、年增3.5%，累計EPS 1.63元、年增1.2%。李淑玲表示，預估整個金控今年全年獲利成長力道，應該會跟前10月差不多、不會差異太大。

估明年Swap收益減至百億

​第一銀行為第一金的核心子公司，前10月稅後純益占母金控稅後純益94.9%，媒體問對銀行獲利三支柱的展望？李淑玲表示，預估淨利息收益（NII）明年成長15%～16%，將由外幣放款帶動；淨手續費收益明年估成長約12%，優於今年全年估年增7%～8%。

金融商品收益部分，去年全年約220億元、今年估約200億元，明年估降至180億元，「大概就是都10%左右的減降」，主要反映美國降息Swap收益減少。一銀今年前9月Swap收益約105億元，今年全年估130億～135億元，較去年153億元估減約15%。因預估美國明年還會降息2次，一銀明年Swap收益估將減至100億元左右。

估明年房市價量微減

房貸業務方面，第一銀行副總經理蔡淑慧表示，因為只還利息不還本金的房貸寬限期拉長，加上轉貸不易、房貸攤還金額變少，預估明年房貸餘額將成長5%～6%，與今年房貸餘額年增率估5%～6%相同。

國內房市交易則是預估明年價量微減，蔡淑慧說：「大概明年的量應該是會跟今年差不多，可能略降一點點；價格可能依照各地區大概會有一點點議價的空間，可能有一點鬆動。」

證券子公司方面，第一金證券前10月稅後純益年減20.5%，衰退幅度遠大於整體證券業前10月稅前盈餘年減1.5%，李淑玲表示，因去年有星宇航空等案，承銷業務獲利較高，今年較無這類大案，加上自營部位沒有掌握到AI類股的市場節奏，持有的傳產類股沒有表現。

估人壽接軌時CSM百億

人壽子公司方面，第一金人壽前10月稅後純益7.01億元、年增44.5%，李淑玲表示，主因下半年投資收益還算不錯。我國保險業明年將接軌兩大制度，預估第一金人壽接軌時CSM（合約服務邊際，主要來自死差益與費差益）餘額將近100億元，每年大概可釋出至稅前盈餘七、八億元。

李淑玲表示，第一金今年已經增資第一金人壽10億元，預估明年接軌後，第一金人壽的新一代清償能力指標ICS將達140%以上。

外匯價格變動準備金餘額方面，預估接軌時有30幾億元，第一金人壽的避險比率可從目前8成降至6成，每年避險成本大概會減少2億～3億元。

更多風傳媒報導

