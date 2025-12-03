第一金現金股利將優於今年！佔盈餘配發率至少60％ 法說重點速讀

第一金今天舉辦法人說明會，會後受訪表示，資本三率已經符合系統性重要銀行（D-SIBs）要求，明年將會提升現金股利/每股盈餘的配發率，從52％上下，至少提高至60％，「六成是最基本保底水平，金融業一般也是配50％-60％的水準，如果要更高的話，看來明年還沒那麼積極」。

第一金副總李淑玲說，整體來說，明年股利一定會比今年高，現金為主；盈餘總配發率跟同業相較，保持一致水準，是要考慮的因素。至於具體數字，要等盈餘結算完，再向董事會建議。

李淑玲指出，股票股利是搭配的，至於要發多少，得看資本水準跟同業相比，比方說，第一金目前股本是1437億元，跟同業上下接近；如果配股太積極，意味每年要賺更多盈餘，才能發放跟去年相當的現金股利，也就是獲利成長必須大於股本成長的速度，才是比較健康的成長。

第一金2024年每股稅後盈餘 (EPS) 為1.81元，今年配發現金股利0.95元，佔每股盈餘比例約52.4％。另有0.25元股票股利。

一銀副總蔡淑慧指出， 房貸全年受理件數比去年減少將近4成，撥貸金額將近少34％，但9月到10月以後，受理件數慢慢變穩，撥貸慢慢貼近去年底數字，預估明年的量應該跟今年接近，可能略降一點，價格的話，各地會有議價空間，可能會有些鬆動，但廠商成本也墊高，不會輕易降價，可能透過送裝潢等方式，讓價格穩定，避免影響預售客戶。

蔡淑慧指出，央行不太會鬆綁房市信用管制措施，因為房價沒有降很多，還是在比較高檔；但新青安現在來排隊申貸，不用排太久，11-12月可能會小卡，不會超過1個月；明年1月大概就是正常10-14天撥款。

蔡淑慧指出，預估房貸餘額成長量5％-6％，明年也差不多。以前，還款速度快，可能是房子賣掉，再借款，或是轉貸；但今年攤還速度變慢，攤還金額變小，應該是轉到其他行庫貸款不容易，且可貸款成數降低。

放款與手續費收入業務方面，一銀預估，今年放款成長約6％，手收成長7％至8％，預估明年目標成長12％。

今年手收主要來自財富管理，成長約近20％。其中，基金銷售成長16％，銀保銷售成長32％。

放款方向，會由台幣放款，轉為美元放款為重心，因為美元利率已經往下修，放款動能會浮現，明年預估外幣放款，目標成長15％。

一銀今年前三季淨呆帳提存費用，較去年同期下降13.1%，逾放比下降至0.17%，覆蓋率則上升至847.89%，顯示銀行在積極展業之際，亦注重維護資產品質，在獲利與風險之間取得平衡。

展望2026年，受到今年台灣對外出口暢旺的高基期效應影響，主計總處預期明年台灣經濟成長率僅2.81%，面對景氣降溫的挑戰，一銀將調整放款結構，爭取台商海外投資與聯貸商機，並深耕亞灣專區，開拓私人銀行業務版圖，引進AI科技增進營運效率。

同時，提升證券、人壽子公司市場競爭力，打造金控第二獲利引擎，追求第一金控獲利穩健成長的永續目標。

