第一金發重訊！代孫公司一銀租賃斥資最多72億元取得飛機資產

今（17）日第一金公告重大訊息，代孫公司一銀租賃股份有限公司取得飛機資產。此次交易標的為2架AIRBUS A330-900型客機，每架交易金額不超過新台幣36億元，交易總金額不超過新台幣72億元，董事會已於12月17日通過。

第一銀行。（圖／塗豐駿攝）

一銀租賃表示，本次交易採售後租回方式，將飛機出租予交易相對人作為營運使用，所有權人為一銀租賃股份有限公司。交易相對人目前仍處於商業談判階段，將於正式簽約後另行公告。

公司指出，相關付款條件依交易契約辦理，本次交易非關係人交易，亦無董事提出異議。承租人於提前清償或租期屆滿時，得依約支付金額以取得租賃標的物所有權。

