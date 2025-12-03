第一金：明年景氣不差房市管制延續 估沒降息空間

（中央社記者呂晏慈台北3日電）第一金今天表示，明年美國經濟成長走緩，預估聯邦準備理事會（Fed）可能降息2次，而台灣則因景氣看起來不太差，央行延續房市管制政策等因素，應沒有降息空間。同時，明年現金股利一定高於今年，配發率上看60%。

第一金今天舉行2025年第3季法說會，公布前3季財務數據及營運概況，稅後淨利新台幣216.99億元、年增4.3%，每股稅後盈餘（EPS）1.51元，子公司第一銀行稅後淨利205.51億元、年增5.7%，其他子公司合計稅後淨利20億元、年增6.3%。

第一金副總經理李淑玲表示，預估明年經濟成長率將低於今年，美國經濟成長走緩，估全年將降息2次，時間點須視就業市場狀況而定，若惡化應會落在上半年；台灣方面，觀察通膨率及失業率數字，景氣看起來沒有太差，且央行房市管制政策延續，明年應沒有降息空間。

展望房市，一銀副總經理蔡淑慧表示，預估今年房貸餘額年增5%至6%，明年大概也差不多；今年房貸受理件數較去年減少近4成，撥貸金額年減34%，不過9、10月受理件數回穩，撥貸金額也逐漸貼近去年年底數字，預估明年房市量「略降一點點」，價格則依各地區可能有些議價空間。

蔡淑慧指出，建商基於成本墊高，可能不會輕易讓價格鬆動，而是透過送裝潢等方式，盡可能讓價格穩定，因為降價將影響先前預售的客戶。

至於央行是否可能鬆綁房市管制措施，蔡淑慧表示，現在看起來不一定會鬆綁，因為價格沒有下降很多，房價仍處於高檔；而在銀行法第72之2條排除新青安貸款後，排隊狀況已舒緩，11、12月因撥貸量較多，排撥時間估不超過1個月，預計明年1月後將恢復為10至14天撥貸。

對於股利政策，李淑玲說明，明年現金股利配發率將自52%提高至最少60%，具體數字須待董事會最後拍板；6成是最基本「保底」的水平，一般金融業現金股利配發率落在50%至60%左右，基本上以現金股利為主，預估明年配發率與現金股利一定高於今年。

股票股利方面，李淑玲說，要看資本水準與同業相較是多或少，並與現金股利配發率併同計算，一直以來都以現金股利為主，股票股利著重搭配性。

媒體關注市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併，李淑玲直言，對於併購一貫的態度就是不排除，但是要有好的對象，基本上若可擴大規模、提升競爭力，大部分的公司都會接受，但對「四合一」仍止於研究階段，沒有新進度。（編輯：楊蘭軒）1141203