第一金、華南金去年分別大賺269億與264億 同創新高

〔記者陳梅英／台北報導〕公股金控獲利陸續出爐！第一金(2892)去年大賺269.33億元，年增6.2%，連續5年改寫歷史新高紀錄，每股稅後盈餘1.87元；華南金(2880)控亦不遑多讓，去年稅後盈餘264.24億元、年增14%，且因華南金過去以現金股利為主，嚴格控制股本，EPS 1.9元，為14年來首度超車第一金。

第一金12月稅後盈餘為14.17億元，月減32.8%。主要是子公司第一銀行為優化覆蓋率大幅增提呆帳準備，以及第一金人壽因接軌新制增提外匯準備金，雙重利空因素導致單月獲利下滑 。

其中，一銀12月稅後盈餘14.05億元，月減31.6%。全年累計稅後盈餘達256.63 億元，年增7.8%，是金控最重要的獲利支柱 。其他子公司方面，第一金人壽12月認列1.34億元虧損導致單月轉虧，全年累計稅後盈餘6.35億元，年增 9.3% 。

第一金證券受惠於承銷業務獲利增加，12月稅後盈餘較11月大增122.3%達1.77億元 ，全年累計獲利11.11 億元，年減 6.1% 。

華南金12月單月受惠證券子公司與華南產險獲利成長，單月稅後盈餘20.08億元、月增1.7%，累計全年稅後盈餘264.24億元、年增14.3%，銀行、證券、產險子公司獲利均較去年同期成長。

華南銀行12月合併稅盈餘為15.87億元，月減13%，主因手續費收入下滑；全年合併稅後盈餘為241.53億元，年增12%，每股稅後盈餘為2.27元。

