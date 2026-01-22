第一銀行數位生活圈 開運輪盤抽好禮

▲第一銀行「數位生活圈出好運 開運輪盤抽好禮」限時活動，即日起至3月31日止，每天皆可至專區參加抽獎。

【記者 劉嘉菲／台北 報導】第一銀行自2025年4月推出「數位生活圈」專區以來，深受市場與客戶青睞，瀏覽量已突破30萬人次，並榮獲第22屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」及第18屆TCSA台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」等多項肯定。

2026年開春第一波，第一銀行以共創永續理念打造全新的「永續專區」，即日起至3月31日止，推出開運輪盤抽好禮活動，祭出百貨禮券、mo幣、小粉獅週邊等好禮，迎接新年新氣象。

第一銀行「數位生活圈出好運 開運輪盤抽好禮」限時活動，每天皆可至專區參加抽獎，獎項包括新光三越享樂券100元、momo購物網mo幣、超人氣小粉獅SIGG保溫瓶、帆布袋、零錢包，以及多項異業優惠券，讓數位金融更貼近生活。

永續專區以「打造金融即生活」、「落實普惠金融」與「邁向低碳未來」三大方向，持續推動ESG（環境、社會、公司治理）友善數位金融服務，包括於iLEO APP推出「第e好生活」綠活與慈善友善場景，匯整綠色低碳合作商家優惠、提供公益非營利組織資訊等，攜手金山財神廟打造線上求籤服務，打破時間與地域的限制，透過虛實融合，讓客戶隨時祈福求好運，同時有效減少籤詩用紙。

第一銀行也持續強化金融防詐意識，善盡企業社會責任，每周在第一銀行官方LINE VOOM推出防詐攻略圖文、建置「防詐大補帖」提供24小時即時查詢的金融防詐資訊入口，並於官方Facebook粉絲專頁推出「金融防身術月刊」，近一年觸及人次超過500萬次。

第一銀行「數位生活圈」結合數位品牌、數位服務、社群金融與異業生態圈，致力打造銀行、商戶與客戶間的無縫橋梁，開創共榮互惠金融服務新模式。未來，將持續深化與異業夥伴的合作，建構持續進化的永續金融生態圈，打造客戶心中的第一金融品牌。(記者劉嘉菲翻攝)