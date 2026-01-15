第一銀行爆內鬼！大湳分行女主任2年內偷629萬 桃檢起訴

第一銀行桃園大湳分行李姓櫃員主任，利用職務之便在短短1年多摸走629萬餘元。 圖：取自第一銀行（非案發分行）

[Newtalk新聞] 第一銀行桃園大湳分行46歲李姓櫃員主任，自2023年3月任職後，利用職務之便監守自盜，清點存款時在每紮鈔票中抽走10至20張千元大鈔，不到兩年的時間，就摸走多達629萬1000元，直到2024年10月業務交接才被揭露，桃園地檢署偵結，依銀行法銀行職員背信罪將李女起訴。

檢方指出，46歲李女擔任第一銀行大湳分行的櫃員主任，負責管理分行大額現金收付、保管、切中心帳、本埠票據提出交換等業務，並兼任櫃台櫃員，負責收受存提款、清點分行每日庫存現金等業務。

李女自2023年3月任職期間，於每日分行結束營業前清點櫃員及結算款時，以每週1至2次頻率，從每紮100張的千元鈔中，抽走10至20張不等，並在「現金庫存表」、「現金結帳表—現金庫存表」填寫符合足額的假數據。短短1年多成功拿走629萬1000元，用以彌補投資股票、期貨失利金額。

李女犯行於2024年10月4日分行櫃員主任業務交接時被發現，經全面重新清點並向八德警分局報案將李女函送法辦。檢方指出，李女涉犯銀行法之銀行職員背信罪，及刑法行使業務上登載不實文書罪，考量李女在偵查中自白犯罪，並主動繳回侵占金額，建請法院應依規定減輕其刑。

