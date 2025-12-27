第一銀行與內湖警以闖關問答 融入交安宣導與防詐意識 共創社會共好之目標

%E4%B8%80 87

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局為提升民眾交通安全及防詐騙意識，於第一銀行假大湖公園舉辦北區登山健行暨家庭親子日活動中宣導交通安全與防詐騙觀念，獲得民眾熱烈響應。其中家庭親子日活動結合傳統古玩遊戲，規劃多個闖關關卡（含防詐及交通安全機智問答、翻翻樂等），以「趣味問答、寓教於樂」的方式，向大眾傳遞「正確金融投資方式」、「路口停看聽、行人慢看停」及「識詐、防詐技巧」等觀念。並透過警銀合作，讓安全意識在互動體驗中自然深化。

內湖分局藉由互動遊戲及實務案例穿插說明，提醒民眾投資理財工具與詐騙手法多與日常生活息息相關，並呼籲寶眷應「透過合法金融機構及多方評估查證」，養成正確投資理財與防詐觀念。同時宣導「車輛不禮讓行人」、「用路人路權觀念」、「酒（毒）駕罰鍰金額提高」等交通安全重點，以提升用路習慣，有效降低交通事故風險。

本次活動除促進員工及家屬身心健康外，並透過寓教於樂的關卡設計，將法治意識融入企業活動，有助於提升正確投資管道、防詐風險辨識及交通安全意識，傳達第一銀行永續與社會責任理念，持續朝向創新與社會共好目標邁進。