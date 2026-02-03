第一銀行首創AI開運卡 完成任務抽iPhone 17及現金8888元等好禮

▲參加「一馬當先發大財」活動即可生成個人專屬AI開運卡，供民眾下載傳送新春祝福。

【記者 劉嘉菲／台北 報導】第一銀行積極拓展數位客群並深耕社群媒體經營，透過創新數位體驗強化與用戶之間的互動與連結，為迎接馬年新春，特別推出「一馬當先發大財」活動，首創虛實整合的「AI開運卡」，結合生成式AI技術、社群分享機制與實體互動場域，打造兼具趣味性與參與感的迎春體驗，民眾只要完成指定交易任務，就有機會抽中iPhone 17、現金8888元等豐富好禮，為新年開啟好彩頭。

農曆新年想祈福迎好運，民眾只要進入一馬當先發大財活動頁面，點選馬年期許的關鍵字(如：福、財)，並上傳照片，即可透過生成式AI技術，產出專屬的馬年開運卡，不僅能線上分享向親友拜年賀歲，3月9日前更可親臨第一銀行總行大樓實體展示區，輸入開運卡專屬代碼，即可印製成客製化年曆收藏，讓好運隨行一整年。

▲憑個人專屬AI開運卡活動代碼，可至第一銀行總行大樓列印實體開運年曆卡。

活動同步推出雙重好康優惠，即日起至3月19日止，完成指定數位任務並登錄留存資料，即可獲得iPhone 17、現金8888元、LINE POINTS 500點等好禮抽獎機會，數位任務包含線上申辦iLEO數位帳戶、線上換匯、網路投保、申辦信用貸款、申辦信用卡，最多可累積5次抽獎機會；此外，完成AI開運卡體驗、登錄留存資料並將開運卡分享好友，可抽LINE POINTS 100點。

為滿足民眾新春拜年與日常傳訊需求，第一銀行也將於2月10日推出「小粉獅馬年新春動態貼圖」，開放民眾免費下載，結合馬年吉祥話與多款實用日常用語設計，無論是新春問候、日常寒暄或好友互動皆適用，讓祝福與好運隨時隨地輕鬆傳遞。

第一銀行社群平台長期以多元創意內容結合創新科技，串聯線上線下生活場景，未來，第一銀行也將持續掌握數位趨勢與客戶需求，推出更多貼近生活的創新金融服務，成為客戶心中最值得信賴的首選銀行。(記者劉嘉菲翻攝)