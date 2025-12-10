▲第一銀行LINE官方帳號推「防詐大補帖」,完成任務抽Airpods 4及3000元數位即享券

【記者 劉嘉菲／台北 報導】第一銀行為積極拓展數位客群並深耕社群關係，於LINE官方帳號全新推出「防詐大補帖」專區，提供民眾迅速取得金融防詐資訊的入口，並同步推出互動活動，包含LINE平台推出「月來月有禮」活動，抽3000元數位即享券，另外，12月12日前在官方FB及IG帳號「第一銀行第e好康FirstBank」舉辦粉絲任務活動，參加者有機會把AirPods 4、飛利浦口袋行動電源及限量2026年小粉獅桌曆帶回家。

詐騙手法層出不窮，受害人數與金額逐年攀升，第一銀行防詐大補帖專區，精選內政部警政署165打詐儀表板資料，針對常見的詐騙類型，例如假投資、假網購、釣魚簡訊等，以圖文資訊搭配模擬情境，讓民眾快速掌握詐騙特徵。專區同時製作多款「詐騙自檢卡」及辨識詐騙互動遊戲，透過問答與提示引導民眾辨識詐騙訊號，還可轉貼分享給親友，藉此強化防詐觀念。

第一銀行社群平台內容長期深受大眾喜愛，官方FB及IG帳號分別舉辦「你的旅行人格」及「J人與P人的旅遊」活動，只要追蹤帳號、標記好友及留言，就可獲得AirPods 4、飛利浦口袋行動電源及小粉獅2026年桌曆抽獎機會。此外，LINE官方帳號每月推出的「月來月有禮」活動，只要完成指定任務就能抽數位即享券、LINE POINTS及電影票等好禮。

長期投入社群經營的第一銀行，透過創新內容將金融教育貼近大眾，陸續推出「金融防身術月刊」、「今天財知道」、「理財易開罐」及「第一解憂電台」等專欄及影音，兼具專業與生活化特色，FB官方帳號追蹤數穩居金融業之冠，而YouTube頻道訂閱數及LINE好友亦為公股銀行第一。展望未來，第一銀行將持續運用更具創意、更貼近民眾生活的內容，提升全民金融素養，並打造更安全、透明的金融環境，成為客戶心中最值得信賴的銀行。(記者劉嘉菲翻攝)