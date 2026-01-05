第一階段復駛 集集支線迎人潮

南投集集支線第一階段復駛通車典禮，專屬彩繪列車正式亮相。（劉慧茹攝）

南投台鐵集集支線5日第一階段復駛通車典禮，融合當地山蕉、石虎元素的專屬彩繪列車正式亮相，吸引遊客搶拍照。集集支線自民國110年8月因風災停駛至今4年半，遊客從最高1年百萬人次降至去年剩10多萬，到場見證的鎮民感動表示，很久沒看到集集這麼熱鬧了。

彩繪列車由集集鎮公所邀請藝術家洪易操刀，以《西遊記》為主題，融合集集農特產品及在地山景，色彩繽紛大膽，展現活力，即日起每天將有23班次列車行駛。

當列車駛進車站時，遊客如織，交通部長陳世凱隨首批遊客從彰化二水搭火車前往，他表示過往常到集集旅行，期盼第一步先恢復人潮，未來交通部將持續與地方攜手振興在地觀光。他指出，觀光署挹注1.45億元，包括整建車站旁旅遊服務設施、觀景台、自行車道等工程。

廣告 廣告

集集支線110年8月受風災影響，台16線公路邊坡坍滑及隧道受損，封閉通行，加上隧道使用逾80年，年久失修，台鐵考量運行安全徹底整修，以總預算近36億元經費展開修復。集集支線第一階段復駛後，第二階段集集至車埕段預計今年7月恢復通車。

南投縣長許淑華到場興奮與列車合影，「縣府未來將全力配合台鐵及集集鎮公所，將鐵道觀光與藝術文化深度結合。」南投縣政府已在車站前設置智慧整合候車亭，優化轉乘動線，旅客下火車後可更方便轉乘「台灣好行」公車前往日月潭或溪頭，搭配花卉嘉年華、南投燈會、九九峰氦氣球樂園開園等接力登場，期盼民眾農曆年搭火車走春，帶動一波觀光熱潮。

多年勤為復駛奔走的立委游顥、集集鎮長吳大村等人，共同見證通車時刻表示，「期待集集支線不只帶動地方觀光，也能從田中高鐵站一線串聯，整合沿線旅遊資源，帶動南投整體發展。」此外，台鐵也與集集車站合作，現場販售復駛紀念品，包括一日周遊券、月台套票、鑰匙圈等周邊商品，並推出結合水里紫蘇梅子雞、集集山蕉甜點製作的「梅好蕉運便當」，吸引遊客選購。