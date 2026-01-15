第一階段集訓名單出爐！中華隊經典賽開訓 張弘稜首度入選

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽將於3月5日點燃戰火，中華隊已於15日在高雄左營國家訓練中心展開第一階段集訓，首批集訓名單也正式對外公布，包括陳傑憲、林安可、陳晨威、宋晟睿、孫易磊、古林睿煬、林家正、吉力吉撈・鞏冠、張育成、江坤宇等人入列，引發球迷高度關注。

中華隊於15日在高雄左營國家訓練中心展開第一階段集訓，首批集訓名單也正式對外公布。（圖／棒協提供）

在投手戰力方面，旅外球員共有4人入選，包括效力韓職韓華鷹的王彥程、日職北海道日本火腿鬥士的孫易磊與古林睿煬，以及美職海盜體系的張弘稜。本土投手則由富邦悍將張奕、李東洺、曾峻岳領軍，搭配統一獅胡智為、中信兄弟鄭浩均、吳俊偉，味全龍林凱威，樂天桃猿莊昕諺、賴胤豪，以及台鋼雄鷹韋宏亮、林詩翔，共計11人。

捕手部分，旅外好手林家正以自由球員身分確定投入集訓，本土則由味全龍吉力吉撈・鞏冠、蔣少宏，以及富邦悍將戴培峰入列。其中林家正的回歸也被視為中華隊捕手戰力的重要補強。

內野手方面，旅外球員由日前遭坦帕灣光芒隊DFA的鄭宗哲為首，本土則包含富邦悍將張育成、台鋼雄鷹吳念庭、樂天桃猿林子偉、中信兄弟江坤宇，以及味全龍張政禹，陣容完整且大賽經驗豐富。

外野手名單則由統一獅陳傑憲、日職西武獅林安可、樂天桃猿陳晨威、中信兄弟宋晟睿，以及台鋼雄鷹王博玄組成。

中華隊本階段將持續於國訓中心進行訓練，農曆年後預計移師台北大巨蛋練習，並於2月底與日職軟銀、火腿等隊進行交流賽。2月28日全隊將前往日本宮崎，3月1日起展開當地訓練，3月2日開始參與官方熱身賽，並於3月5日在東京巨蛋正式開始經典賽賽程。

值得一提的是，今年是張弘稜生涯首度入選重要國際賽事的國家隊培訓名單。他本季於海盜高階1A出賽，繳出5勝7敗、防禦率4.82的成績。過去他曾於2020年參與亞大棒集訓，但因疫情未能出賽，僅參加未來之星對抗賽，隔年亦曾入選U23培訓名單。

由於多數旅外球員需等待母隊的同意才可正式加入經典賽陣容，所以第一階段集訓以中職球員為主，多名選手也在社群平台分享報到心情。胡智為發文秀出中職後勤團隊準備的裝備和服裝，並寫下「let’s start Team Taiwan」，吉力吉撈・鞏冠則發文「吶～TEAM TAIWAN TOGETHER SOUNDS GREAT」。貼文發布後除了受許多祝福，也讓一些球迷開始敲碗「夾克什麼時候開賣？」



