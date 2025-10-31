第一集就出事！姚元浩《營業中》重心不穩慘摔 遭拖行3公尺
姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎主持的實境節目第六季《嗨！營業中》，明（11月1日）回歸，以「記憶中的味道」作為本季主題。姚元浩在節目中挑戰飛行傘，但由於他年幼時跳水，導致腳掌韌帶全斷，跑步時因為無力、重心不穩摔倒在草皮上，慘叫滑行約三公尺。
節目即將首播，元老成員吳映潔笑稱：「經過四年磨練，我覺得戰力有提升！20個人的服務，三個人可以完成！」但話一說完立刻心虛。莎莎也打趣回應：「你要確定欸！你有看到我手上拿一把刀嗎？」姚元浩則苦笑反駁：「不可能啦！三個人要做那麼多事！」
擅長料理的姚元浩帶領著私廚團隊，看著每個人吃得開心，自己也充滿成就感，希望每次遇到的人都能感受到家的溫暖。吳映潔感性表示：「我也不知道自己能不能成功複製那道菜、也不知道挑戰會有多難，但重要的是我們想要幫這個人完成他的願望。」莎莎分享現在有很多老味道都慢慢消失，我們今天就是要擔任傳承這些『記憶中美味』的使者，這是一件非常有意義的事。《嗨！營業中6》 11月1日起每周六晚間8點台視首播、晚間10點Netflix 上架；11月2日起每周日晚間8點在八大綜合台播出。
其他人也在看
港務公司試辦安全新制有緩衝 未來違規恐停通行證
（中央社記者黃巧雯台北31日電）為強化港埠裝卸及倉儲作業安全管理，港務公司說，11月起試辦商港公用裝卸作業場域使用須知、港區違規態樣通行證管理矩陣，初期記點不罰，明年3月起違規恐暫停通行證使用。中央社 ・ 7 小時前
粿粿被指「婚內出軌」！鬼鬼曝與王子私下關係：了解僅限於節目中
中信兄弟啦啦隊前女神粿粿（郭婕祈）與老公范姜彥豐日前爆出婚變，今（29日）范彥豐在社群發文，指控粿粿與男星王子（邱勝翊）婚內出軌，粿粿與王子先後做出回應。對此，鬼鬼在《嗨！營業中》全新一季記者會被問到eNews ・ 1 天前
姚元浩玩飛行傘重摔！「慘叫滑行三公尺」畫面曝
姚元浩、「鬼鬼」吳映潔、莎莎《嗨！營業中》全新一季將在明1日播出，本季主題聚焦「記憶中的味道」，由3位主持人組成「Food 製團隊」，搭配實力特派成員，將以料理喚醒人們心中最熟悉、最溫暖的滋味。姚元浩帶領著私廚團隊，看著每個人吃得開心，自己也充滿成就感，希望每次遇到的人都能感受到家的溫暖。吳映潔感性自由時報 ・ 5 小時前
川習會兩強握手難掩經濟困境 受制於國內壓力「貿易戰」陰影仍未散
根據外媒的報導，會晤期間，川普笑稱習近平是個「難纏的談判者」，但仍強調兩人「是朋友」。相較之下，習近平則神情嚴肅地表示：「鑑於兩國國情不同，不可能總是意見一致。作為世界兩大經濟體，出現摩擦是正常的。」經過數月緊張關係後的這場100分鐘會談，未能緩解美中之間的...CTWANT ・ 11 小時前
不只王子粿粿！最強狗仔爆「是兩對」 揭內幕：根本最佳掩護組
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐昨（29）日指控老婆粿粿出軌王子（邱勝翊），而王子事後也發聲道歉，坦承與粿粿之間有超越朋友的關係。而有「最強...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陸談稀土管制 強調國安考量
針對媒體提問中國最近推出的稀土管制，如何影響中國的綠色發展？中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼31日回應，出口管制，關注的是安全問題，綠色發展是一種理念。李成鋼說：「我理解你的問題實際上聚焦的是安全發展關係，那麼概括來說，抓好安全，才能有更好的發展，更好地發展，才能保障更強大的安全。」中時財經即時 ・ 7 小時前
姚元浩腳掌斷裂縫上百針 體檢驗退免當兵
姚元浩昨（10╱29）與鬼鬼（吳映潔）、莎莎出席《嗨！營業中》第6季記者會，近來演藝圈深陷閃兵風暴，沒當兵的他透露13歲時因到山上玩跳水，右腳掌斷裂，「內外所有的韌帶都斷掉，縫了3、400針」。長大後去體檢，「醫生就說太嚴重了，所以很快就收到免役證明書」。太報 ・ 1 天前
才錄首集就出事！姚元浩重摔「慘遭拖行3公尺」 莎莎突揮舞菜刀現身
本季主題聚焦「記憶中的味道」，由姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎組成「Food 製團隊」，搭配實力特派成員，將以料理喚醒人們心中最熟悉、最溫暖的滋味。全新一季以「記憶中的味道」號召，女明星穿上旗袍拍攝宣傳影片，創意十足，節目不僅充滿笑聲，更有許多溫馨時刻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿粿爆偷吃住進王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌 網急喊話：房子收回來
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商，風波愈演愈烈。，而王子現在住處是登記昆凌名下的房產，有網友早先去留言「房子可以收回來了」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 9 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 12 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 11 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 7 小時前