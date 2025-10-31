第一集就出事！姚元浩《營業中》重心不穩慘摔 遭拖行3公尺

姚元浩慘遭拖曳傘拖行。（截自《嗨！營業中》YT）

姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎主持的實境節目第六季《嗨！營業中》，明（11月1日）回歸，以「記憶中的味道」作為本季主題。姚元浩在節目中挑戰飛行傘，但由於他年幼時跳水，導致腳掌韌帶全斷，跑步時因為無力、重心不穩摔倒在草皮上，慘叫滑行約三公尺。

莎莎（左起）、姚元浩、吳映潔。（好看娛樂提供）

節目即將首播，元老成員吳映潔笑稱：「經過四年磨練，我覺得戰力有提升！20個人的服務，三個人可以完成！」但話一說完立刻心虛。莎莎也打趣回應：「你要確定欸！你有看到我手上拿一把刀嗎？」姚元浩則苦笑反駁：「不可能啦！三個人要做那麼多事！」

廣告 廣告

擅長料理的姚元浩帶領著私廚團隊，看著每個人吃得開心，自己也充滿成就感，希望每次遇到的人都能感受到家的溫暖。吳映潔感性表示：「我也不知道自己能不能成功複製那道菜、也不知道挑戰會有多難，但重要的是我們想要幫這個人完成他的願望。」莎莎分享現在有很多老味道都慢慢消失，我們今天就是要擔任傳承這些『記憶中美味』的使者，這是一件非常有意義的事。《嗨！營業中6》 11月1日起每周六晚間8點台視首播、晚間10點Netflix 上架；11月2日起每周日晚間8點在八大綜合台播出。

更多中時新聞網報導

中職》陳晨威兩分炮助隊奪勝 樂天宣告聽牌

旺旺孝親獎頒獎典禮今登場

五月天台中跨年 11月9日開搶