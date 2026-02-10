第一高票棄連任！她投入陳亭妃輔選提前佈局

▲第一高票棄連任！陳怡珍投入陳亭妃團隊全力輔選。（圖／陳亭妃臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長黨內初選，立委陳亭妃擊敗對手林俊憲，將代表民進黨正式角逐台南市長寶座。陳亭妃今（10）日宣布她的妹妹，四連霸議員陳怡珍，將不參與下屆市議員。陳亭妃表示，妹妹在北區、中西區深耕16年，每一步都凝聚了鄉親的信任，此次選擇以大局為重，轉而投入整體輔選工作，展現了對團隊團結的堅持，姊妹倆將並肩作戰，共同為台南的未來打拚。

陳怡珍為現任台南市（北區、中西區）議員，擁有深厚的法律背景，2010年投入政壇以來，創下議員四連霸紀錄，基層實力相當雄厚，不僅在第一屆選舉就以選區第一高票當選，第二屆更獲得全台南市最高票，2022年再度蟬聯選區最高票，展現高人氣。此時選擇放棄議員連任，就被外界猜測，極有可能是為了後續的政治佈局鋪路。

陳亭妃全力衝刺市長選戰，若未來順利當選市長，其所留下的立委席次，勢必會進行補選。陳怡珍選在此刻投身輔選工作，不排除是提早為接棒立委補選做準備。同選區民進黨議員周嘉韋則給予肯定，若為布局日後立委補選，避免先選議員、後來又跑去選立委，對選民是負責任的行為。事實上過去包括林俊憲、郭國文等人，同樣也是選擇不參選議員，再投入立法委員補選。

