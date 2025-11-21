第 11 屆「彩繪希望」徵件開跑，揮灑生命畫筆 用藝術繪出抗癌心聲

由癌症希望基金會主辦，第 11 屆「彩繪希望」繪畫比賽即起公開徵件。自 2006 年起「彩繪希望」已鼓勵約 1,500 名癌症病友、病患親友和醫療團隊，一筆一畫紀錄下抗癌路上的甘苦點滴，每屆獲獎作品的醫院巡迴展，更感動無數看診民眾，化為支持癌友勇敢治療的最大動力。本屆比賽以「揮灑生命畫筆的光與熱」為創作精神，歡迎各界踴躍參與。

「回放這一年的日子，身邊親友用愛將我從深淵拉回…健康無法Reset，卻可Restart，守住健康，就是新生。」第10屆彩繪希望佳作《重置，重新開始》

第 10 屆佳作《重置，重新開始》 畫筆是抗癌路上最溫柔的夥伴

對創作者亦馨而言，2023 年是生命的轉捩點。一塊乳房腫塊，將她帶入乳癌治療的漫長旅程。手術與化療的挑戰，更讓她的體力逐漸無法支撐，迫使她暫時關閉了經營多年的畫室。

她的作品《重置，重新開始》，正是這段經歷的總結。「車窗外的景色，就是我當時的心路歷程，」亦馨分享，在獨自往返醫院的日子裡，一只綠色小行李箱成了最忠實的夥伴。而她手腕上的病人手環，對亦馨更是一個正面的象徵，時刻提醒著：「我很努力地活著」。

作品中明亮且溫暖的色調，真實反映了亦馨從痛苦走向感恩的心態轉變。如今，身體好轉的她不僅重啟畫室，更曾開設手作體驗課，並將此課程收入全數捐予癌症希望基金會，讓這份愛與善意得以延續。

癌症希望基金會 用藝術為癌後生命賦予新意義

「彩繪希望」自創辦以來，一直期望透過藝術陪伴癌友與家屬，將無法言說的痛苦、焦慮或期待，轉化為畫布上的色彩與形象。對許多創作者而言，繪畫不僅是興趣，更是一種療癒與重生的方式：在揮灑筆觸的同時，也重新梳理了生命的意義，正如亦馨的作品所展現，為癌後人生注入新的意義。

歷屆作品涵蓋著病房日常、親友陪伴、自然風景等多元題材，每幅作品都承載獨特的生命故事，映照著面對癌症的勇氣與體悟。基金會觀察到，創作過程讓癌友找到與病痛共處的方法，釋放壓力；而一般民眾欣賞作品時，也能感受到背後的希望與力量。

第 11 屆徵件主題 「揮灑生命畫筆的光與熱」

今年比賽癌症希望基金會與台灣第一三共股份有限公司、台灣禮來股份有限公司、美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司以及臺灣阿斯特捷利康股份有限公司合作，誠摯邀請癌友、病友家屬及醫療團隊參與。無論描繪面對癌症治療的挑戰，或表達心中希望與夢想，作品都能成為傳遞力量的媒介。透過一筆一畫，不僅留下與疾病同行的真實印記，也將勇氣與熱情跨越病房，傳遞至更多人心中。

「第 11 屆彩繪希望」繪畫比賽，將於 12 月 31 日截止收件，癌友及其親友、醫護團隊皆可參加

參賽資訊

．報名方法：線上填妥報名表，並將實體作品寄至癌症希望基金會「第 11 屆彩繪希望收」（10058 台北市中正區八德路一段 46 號 5 樓）

．作品規格：限定繪畫平面作品，需手繪創作，風格不限（如油畫、水墨、版畫、水彩、素描、粉蠟彩等），不得以多格漫畫、剪貼、裱框、電繪、攝影、平面雕塑等形式參賽，亦不接受立體作品，作品尺寸須小於 60.5X50 公分。

．參賽資格：台澎金馬地區罹癌病友、癌症病患親友、醫療團隊（醫師、護理師、社工、志工等醫療從業人員）。

．更多詳情：請至癌症希望基金會官網最新消息查詢

文／癌症希望基金會 圖／癌症希望基金會