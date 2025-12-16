「第 18 屆全國副議長聯誼會」首日行程圓滿 張峻任東道主展現花蓮山海觀光魅力

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】第 18 屆全國副議長聯誼會今（16 ）日於花蓮展開首日行程，由花蓮縣議會議長張峻擔任東道主，盛大迎接來自全國各縣市的副議長與貴賓。首日行程以觀光與文化體驗為主軸，安排多處具代表性的自然與人文景點，展現花蓮山海縱谷交織的觀光魅力，並期盼透過跨縣市交流，持續推動花蓮觀光發展。

上午張峻議長於花蓮市區集合貴賓團隊後，前往壽豐鄉展開參訪行程。首站來到位於理想大地渡假區的 STARBUCKS 星巴克花蓮理想門市，該門市結合湖景、落羽松與歐風建築設計，已成為花東縱谷新興熱門打卡景點。副議長們漫步湖畔木棧道，在山水環繞的自然環境中品味咖啡，親身感受花蓮慢活旅遊的獨特氛圍。

隨後一行人前往花蓮中區指標性景點花蓮觀光糖廠。該園區原為日治時期重要製糖工廠，近年成功轉型為結合歷史文化與休閒觀光的多元場域。副議長們除參觀保存完善的日式宿舍群與文史展覽外，也品嘗園區經典冰品，深入了解花蓮糖業發展脈絡與產業轉型成果，對台糖活化傳統工業空間的作法留下深刻印象。

副議長們在七星潭欣賞海天一色的景致，實地感受花蓮東海岸的自然魅力。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

午後行程轉往花蓮海岸線，前往著名景點七星潭。七星潭以遼闊太平洋海景、礫石沙岸及壯麗海岸線聞名，是花蓮最具代表性的自然景觀之一。副議長們沿岸散步，欣賞海天一色的景致，實地感受花蓮東海岸的自然魅力。

此外，貴賓團隊也參訪東昌定置漁場，了解傳統漁業如何結合生態教育與觀光體驗，發展為社區特色亮點。透過現場解說，副議長們認識永續漁法與海洋資源保育的重要性，同時體驗在地漁村文化與海產特色。

副議長們也參訪了東昌定置漁場，了解傳統漁業如何結合生態教育與觀光體驗，發展為社區特色亮點。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

張峻議長表示，此次聯誼會規劃三天兩夜行程，結合觀光體驗與議政交流，首日即讓各縣市副議長實際感受花蓮「山海縱谷」與「人文共融」的多元旅遊特色。他也誠摯邀請各縣市夥伴返鄉後，持續向民眾推廣花蓮，吸引更多國內外旅客走進東部、親近自然，帶動整體觀光與地方經濟發展。

張峻強調，花蓮不僅擁有太魯閣與七星潭，更蘊含山林、湖泊、海洋與深厚的人文產業資源，值得深入探索。與會副議長們亦一致肯定花蓮的觀光潛力與文化底蘊，並相約未來再度攜家人造訪，共同推廣花蓮成為國內外旅客心目中的優質旅遊目的地。

