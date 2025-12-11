第1名不是中國！全球「最具影響力國家」排行出爐 台灣擠進前20名

國際中心／許智超報導

《CEOWORLD》公布「2025年全球最具影響力國家排行榜」，台灣名列第20。（圖／資料照）

國際商業雜誌《CEOWORLD》9日公布「2025年全球最具影響力國家排行榜」，由美國再度蟬聯榜首，接續是中國第2、俄羅斯第3、印度第4，顯示美中俄印的激烈競爭局勢未變，而南韓今年擠入前10名，台灣則是名列第20，表現相當亮眼

《CEOWORLD》9日公布排行榜，評比基準包括7大指標：政治穩定、經濟影響力、國防預算、武器裝備、全球聯盟、軟實力與軍事實力。美國今年以95.36分獲得冠軍，第2名為中國94.86分、第3名俄羅斯94.81分，兩者與美國差距不到1分，再來是印度94.76分、英國94.56分和日本94.31分。報告指出，今年前6名競爭「極度接近」，各國影響力差距微弱。

南韓今年以94.18分排名第7，擊敗傳統強權法國（93.55分/第8）、義大利（93.3分/第9）與土耳其（90.40分/第10）。報告表示，這4國展現先進工業能力、地區領導力與聯盟網絡，成功轉化為持久影響力。第11名至第20名，依序為巴西、埃及、印尼、沙烏地阿拉伯、以色列、澳洲、伊朗、波蘭、西班牙與台灣。

至於排名最後5名，分別為賴比瑞亞（59.74分）、索馬利亞（59.61分）、貝南（59.43分）、不丹（59.34）及最後一名的摩爾多瓦（59.23分）。報告指出，這些國家普遍面臨經濟規模有限、發展受結構制約等問題，難以將國力轉化為外溢的全球影響力，不過也強調，以上評價並非否定其文化與社會價值。

《CEOWORLD》也分析，美國之所能持續稱霸，來自於「規模、體系、敘事」三大優勢相互強化，包括擁有全球最大的已開發國家經濟體、無與倫比的資本市場、足以支撐全球武力部署的龐大國防預算，以及擁有密集的聯盟網絡，並在國際機構和核心技術領域保持主導地位，同時透過娛樂、科技、高教與文化輸出塑造全球敘事，持續鞏固其軟實力地位。

