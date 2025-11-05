第1天托嬰就出事！樹林2月大女嬰全身發紺猝死 保母過失致死送辦

救護車將女嬰送醫。（圖／翻攝畫面）





新北市樹林昨天（4日）傳出女嬰猝死案件，一名2個月大的女嬰第一天托嬰到廖姓保母，沒想到就出現全身發紺症狀，送醫搶救後仍宣告不治，女嬰雙親透露，女嬰先天身體狀況就比較不穩定，對於死因並無疑義，預計今天（5日）下午相驗釐清死因，儘管警方與社會局經初步了解，保母並無虐嬰等不當管教事證，但全案仍將依過失致死罪將保母函送法辦。

據悉，50歲廖姓保母領有相關證照，從業約10多年，過去並無違規紀錄，由於過去曾照顧過女嬰的表姊，照料十分細心頗受好評，女嬰雙親便委託廖女幫忙協助照顧。

昨天（4日）上午第一天送托到廖姓保母位於樹林的住處照顧，上午11時許餵完奶後，就將女嬰抱到臥室休息，下午1時許曾進房間查看，當下並無異狀，沒想到，下午2時30分，喝奶時間到，進入臥室要將女嬰抱起餵奶時，卻發現女嬰已全身發紺，失去生命跡象，嚇得連忙撥打119求救，但經送往亞東醫院搶救後，女嬰仍宣告不治。

女嬰雙親透露，女嬰身體狀況不穩定，對於死因並無疑義，而警方與社會局初步了解，廖姓保母並無虐嬰等不當管教事證，但全案詢後仍依過失致死罪嫌將他函送法辦，檢警預計今天（5日）下午也將對女嬰進行相驗釐清確切死因。

新北市社會局則指出，廖姓保母過去並無不良紀錄，今年3度不定期約訪也無異狀，本案兒童為昨日新受託案件；廖姓保母收托的其他幼兒已由各自家長帶回，在真相釐清前將暫停收托，也協助家長媒合幼兒其他照顧資源；且該家庭目前也無相關高風險通報紀錄。