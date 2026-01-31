第1屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽開賽 港日韓青年齊聚競技

第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽開賽，市府規劃溫馨選手之夜為港日韓青年選手加油打氣，並鼓勵賽外交流增進國際情誼。（記者李嘉祥攝）

2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽31日於臺南市立橄欖球場登場，來自臺灣、日本、韓國及香港的青年橄欖球勁旅齊聚府城，於為期2天的賽事中展開高強度、快節奏的七人制橄欖球競技交流，為臺南注入熱血沸騰的國際運動氛圍；為歡迎來自各地選手，市府於前一天晚間特舉辦「選手之夜」活動，讓國內外選手及教練於賽前先交流，增進選手間國際情誼。

首屆「府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽」邀邀香港長沙灣天主教英文中學、韓國明錫高中、韓國大邱高中、韓國養正高中、日本鶴來高校以及臺灣六信高中、八斗高中與國立臺南第一高級中學等國內外青年隊伍同場競技，除提供青年選手切磋技術機會、展現青年橄欖球選手風采，亦凸顯南市積極推動國際體育交流、持續接軌國際運動舞台的決心與行動力。

開幕儀式邀「鳳天神鼓」演出，以震撼人心鼓藝為選手注入滿滿士氣；體育局長陳良乾致贈各參賽隊伍紀念橄欖球，祝福選手們在賽場上全力以赴、發揮最佳實力，象徵以球會友、深化國際交流，同時與中華奧林匹克委員會副主席王景成、社團法人臺南市體育總會理事長吳志祥聯合主持開幕式，宣告2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽正式開打；開賽首日即有多場精彩對戰，場上攻防轉換迅速、節奏緊湊，充分展現七人制橄欖球速度快、對抗性高運動特色，各參賽隊伍展現高度專注與旺盛鬥志，表現令人印象深刻。

副市長葉澤山、副秘書長林榮川、體育局長陳良乾及副局長林義順等均出席選手之夜，向選手加油打氣。

葉澤山副市長表示，市長黃偉哲重視體育發展與青年培育，期盼透過國際青年賽事與交流活動，讓台灣選手在競技中累積國際經驗、拓展視野，並藉此深化城市與世界的連結，也特別辦理選手之夜，讓各國青年選手在非競技場合交流彼此訓練經驗、文化背景與參賽心得，拉近隊伍間距離，也讓選手在競技之外建立跨國友誼，展現國際青年運動交流精神。

陳良乾局長指出，選手之夜不僅是賽事期間的重要交流環節，更是國際賽事接待規劃重要一環，透過具溫度的晚宴與交流場合，可讓各國參賽隊伍在競技之外有機會深入互動、彼此認識，不僅展現南市對國際來賓的誠摯歡迎與接待用心，也讓來訪選手實際感受府城友善、多元且富有人情味的城市氛圍；國內選手亦能在交流過程中拓展國際視野，增進對不同文化與運動環境的理解，為未來參與更多國際賽事奠定良好基礎。

陳良乾局長鼓勵選手在接續賽程中持續秉持運動家精神全力以赴，為所屬隊伍爭取佳績與榮耀、在競技交流中累積經驗，也邀全國民眾進場觀賽，為來自各國的青年選手加油喝采，見證第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽的精彩賽事；未來也會持續秉持體育發展與國際交流並重政策方向，結合賽事、選手交流與城市行銷，逐步深化國際體育合作，讓運動成為臺南與世界對話的重要橋梁，吸引更多國際隊伍與賽事來臺南交流，提升臺南國際能見度與體育形象，打造兼具競技實力與文化魅力的國際運動城市。