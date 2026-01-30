第1屆府城盃國際青年7人制橄欖球邀請賽明登場

記者王勇智／臺南報導

2026年第1屆府城盃國際青年7人制橄欖球邀請賽今（30）日舉辦賽前記者會，並將於明日起至2月1日在臺南市立橄欖球場熱血登場；賽事匯聚來自臺灣、日本、韓國及香港的青年橄欖球勁旅，展現7人制橄欖球高速對抗與國際交流的競技魅力。

臺南市體育局表示，府城盃國際青年7人制橄欖球邀請賽為臺南首次以「府城」為名舉辦的國際青年橄欖球賽事，象徵城市歷史文化底蘊與運動精神的結合，也展現市府持續推動國際體育交流及培育青年運動人才的具體成果。

這屆賽事邀集香港長沙灣天主教英文中學、韓國明錫高中、韓國大邱高中、韓國養正高中、日本鶴來高校，以及六信高中、八斗高中、臺南一中等國內外學校參賽，透過同場競技，促進不同國家青年選手之間的交流與學習。

臺南市體育局指出，臺南長期深耕橄欖球運動，持續透過舉辦國際及全國性賽事、完善運動場館設施與基層培訓體系，為青年選手打造穩定且具發展性的競技舞台；期盼藉由府城盃的舉辦，讓更多民眾認識橄欖球運動的魅力，並提升臺南在國際體育交流上的能見度。

大橋國中競技啦啦隊到場表演，為即將登場的選手加油打氣，現場氣氛熱絡。（臺南市政府提供）