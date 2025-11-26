第10屆北臺八縣市藝術家聯展 首站在苗栗登場





第10屆北臺八縣市藝術家聯展–明日之所 （Sites of Tomorrow），今天在苗栗縣政府文化觀光局第一展覽室開幕，共有19位藝術家、63件當代藝術作品，展期至12月28日。副縣長邱俐俐上午到場參觀，稱讚不同世代與媒材的創作，讓人看見地方文化、生活經驗與未來的想像，也歡迎鄉親把握機會前往欣賞。

北臺八縣市聯展自創辦以來已邁入第十八年，持續串聯宜蘭、基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣、市與苗栗等八縣市的藝術能量，勾勒出地方藝術創作發展的軌跡與多元風貌。

本屆聯展以「明日之所 Sites of Tomorrow」為主題，圍繞「未來 × 對話」之策展概念，將藝術視為跨越世代與文化的語言，開啟對未來的提問與想像。策展人－輔仁大學應用美術系余佳穎老師，特地規劃四大主題單元「洞察、轉化、共構、展望」，形塑出一條從理解世界到想像未來的展覽敘事。

副縣長邱俐俐、縣府文化觀光局副局長徐建男、策展人余佳穎及參展藝術家上午齊聚文化觀光局第一展覽室為本屆聯展揭幕，惠風舞蹈工作室也帶來〈浮．生〉舞蹈作品與展覽主題相呼應。

縣府文化觀光局副局長徐建男指出，北臺八縣市藝術家聯展自114年11月26日起至12月28日，第一展覽室共展出來自北臺八縣市19位藝術家、63件當代藝術作品，呈現不同世代、不同媒介的創作視角，帶領觀眾從地方經驗出發，省思自我與未來對話。

徐建男表示，聯展期間也規劃「明日之所藝術座談」及「明日共創工作坊–想像未來的形狀」推廣活動，讓民眾深入了解藝術家的創作脈絡，並透過陶瓷壓克力彩繪DIY體驗，來描繪對未來的想像。歡迎鄉親踴躍參加，活動訊息可至文化觀光局官網或「貓裏藝文」fb粉絲專頁查詢。

