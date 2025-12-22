第10屆綠色生活創意決賽 8國63校303隊參賽





由台灣Panasonic集團主辦、崑山科技大學承辦的第10屆綠色生活創意設計大賽，以淨零碳排與智慧低碳生活為主軸，總獎金120萬元。分3組展開競賽，有來自8個國家、35所公私立大專院校及28所高中職學校共303支隊伍報名參賽。台灣Panasonic集團總經理黃政成表示，感謝崑山科大多年來協助辦理競賽，集團10年來持續以企業社會責任為核心，深耕綠色生活創意設計教育，為青年學子打造一個能夠激發創意、實踐理想的舞台。

競賽有來自台灣、美國、越南、日本、馬來西亞、史瓦濟蘭、貝里斯、菲律賓等8個國家，35所大專院校及28所高中職學校共303支隊伍參賽。競賽組別分，一、綠色永續創意商品設計組大專校院組與高中職校組，二、2030年居住空間設計組，三、氫能與多元綠能創新應用組。各組分別錄取金獎、銀獎、銅獎各1隊，佳作7隊頒獎表揚。

經過評選，綠色永續創意商品設計組大專校院組，由長庚大學的「Say能」勇奪金獎，逢甲大學的「智慧道路瑕疵檢測系統」獲得銀獎，明志科技大學的「Fresh Vibe」獲得銅獎。綠色永續創意商品設計組高中職校組，由永靖高工的「冷氣室外機排風口循環發電製冷組」奪得金獎，永靖高工的「電磁感應浮體微型發電系統」榮獲銀獎，台北市立成淵高中的「Bio-魔法淨水器」則獲得銅獎。

2030年居住空間設計組，中原大學的「RE:MOVE-DESIGN BEYOND BARRIERS」獲得金獎，中原大學的「Oki-Farm智慧廚房農場」榮獲銀獎，崑山科大的「Chinampa Wall」獲得銅獎。氫能與多元綠能創新應用組，義守大學的「都市氫舟計畫」及崑山科大的「雲層動態監測與太陽能智慧調控系統」同獲銀獎，高雄科大的「碳氫雙生：尿素電解與原位碳利用」獲得銅獎。中原大學獲得年度最佳學校獎，李鍇朮老師獲得最佳指導老師獎。

黃政成總經理表示，感謝崑山科大多年來的協助辦理競賽，集團以企業社會責任為核心，深耕綠色生活創意設計教育，為青年學子打造一個能夠激發創意、實踐理想的舞台。崑山科大鐘俊顏副校長表示，透過競賽，不僅能培養學生對永續發展與淨零碳排議題的理解，更能促進跨領域、跨國合作，讓創意成為可被社會採用的解方。

金、銀、銅獎優勝隊伍除頒發獎狀、獎盃外也發給獎金，佳作獎則無獎盃。獎金數額除高中組金獎6萬元、銀獎3萬元、銅獎1萬元、佳作4千元外，其餘各組金獎20萬元、銀獎7萬元、銅獎5萬元，佳作獎5千元鼓勵。

