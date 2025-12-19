第10屆綠色生活創意設計大賽 63校303隊競逐、總獎金120萬優勝揭曉

第10屆綠色生活創意設計大賽，綠色永續創意商品設計大專校院組由長庚大學「 Say 能」奪下金獎。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕第10屆「綠色生活創意設計大賽」共有35所公私立大專院校及28所高中職，總計303支隊伍參賽，決賽今(19)日在崑山科技大學舉行，中原大學以各類得獎作品最高積分獲得「年度最佳學校獎」，各類得獎作品之指導老師最高總積分的李鍇朮4度蟬聯「最佳指導老師獎」。

綠色生活創意設計大賽由台灣Panasonic集團主辦，以「淨零碳排與智慧低碳生活」為核心主軸，廣邀全國學子及在台就讀的國際學生共同參與，總獎金新台幣120萬元，鼓勵青年學子將創意化為具體可行的永續設計方案，主題從日常生活產品、未來居住環境到新能源與智慧科技應用。

經過決賽評選，綠色永續創意商品設計大專校院組前3名分別為長庚大學「 Say 能」、逢甲大學「智慧道路瑕疵檢測系統」、明志科技大學「Fresh Vibe」，高中職校組由國立永靖高級工業職業學校「冷氣室外機排風口循環發電製冷組」及「電磁感應浮體微型發電系統」分獲金、銀獎，台北市立成淵高中「Bio-魔法淨水器」銅獎。

2030年居住空間設計組金、銀獎為中原大學「RE:MOVE-DESIGN BEYOND BARRIERS」與「Oki-Farm 智慧廚房農場」，地主隊崑山科大「Chinampa Wall」銅獎。

氫能與多元綠能創新應用組由義守大學「都市氫舟計畫」及崑山科大「雲層動態監測與太陽能智慧調控系統」同獲銀獎，國立高雄科技大學「碳氫雙生：尿素電解與原位碳利用」銅獎。

