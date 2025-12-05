第10屆《彩繪希望》巡展高醫岡山登場 31幅畫作展現癌友生命力

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著醫療進步，癌症不再等同絕症，但抗癌旅程中伴隨的身體不適、治療壓力與未知結果，仍讓病友及家屬承受巨大的身心煎熬。對長期在第一線陪伴的醫護人員而言，創作不僅是紀錄，更是一種療癒。因此，第10屆《彩繪希望》共收到168件參賽作品，其中31幅脫穎而出。

癌症希望基金會靳秀麗董事指出，基金會自2006年舉辦「彩繪希望」以來，持續鼓勵癌友與家屬用畫筆記錄生命歷程，透過創作重新看見自己，也為癌後人生開啟新的可能。

廣告 廣告

今年，更是基金會首次攜手高雄醫學大學附設高醫岡山醫院舉辦巡展，即日起至12月26日於 B1 藝廊展出。期盼院內病友、家屬及醫護同仁能在畫作中看到彼此的故事，短暫放下治療壓力，從創作中獲得支持與力量。

兒童組佳作《我最勇敢的媽媽》由誼寬創作，作品紀錄一家三口共同走過抗癌歷程的深刻片段。畫中象徵媽媽抗癌第三年的「3」字蠟燭與一張張家庭照片，濃縮了治療期間彼此依靠的日常。

誼寬在小學三年級時面對媽媽確診乳癌，因疫情無法探病，只能在媽媽返家後默默陪伴。疾病反而拉近了家人的距離，他們把每個週末留給彼此，從戶外寫生到散步旅行，那些陪伴的時光也化作畫中的溫暖線條。

作品亦呈現媽媽化療剃髮的瞬間。誼寬說：「剃頭髮不像女生會做的事，但我知道那是一件很勇敢的事。」媽媽則笑著回憶，在水樂園把假髮換成泳帽，沒有人發現她正在治療。這些細碎的片刻，都承載著一家人互相支撐的力量。

如今，這幅作品掛在爸媽房間，成為家中重要的收藏。透過誼寬的筆觸，那些回憶再次被點亮，也讓一家人的愛與勇氣持續延伸。

病友組佳作《美麗心世界》由護理師清清創作。曾陪伴無數病友度過治療難關的她，卻在去年乳癌確診後深感生活瞬間崩塌。

「我原本很健康，但突如其來的病情讓我不得不接受大量治療，那段期間心情非常低落。」她分享。然而，創作逐漸成為她穩定心情的力量來源。每一次拿起畫筆，便能重新與自己連結，畫畫成為治療期間最重要的心靈支柱。

作品融合了她旅行時眺望日出的記憶，象徵大自然帶來的寧靜，也象徵她在抗癌過程中獲得的陪伴與支持。清清將作品贈給細心照顧她的台大癌醫個管師，感謝他們一路上的守護。

目前清清已重返工作，並透過散步、賞鳥與游泳逐步調整身心。她希望自己的故事能鼓勵更多病友，在生命挑戰中看見希望。

癌症≠絕症，然而抗癌成功與否，往往取決於身心能否獲得足夠支持。興趣能提供病友目標與力量，而正向態度也被證實有助於提升生活品質與延長壽命。

基金會於2006年參考國外經驗，在台灣首次舉辦【彩繪希望】繪畫比賽，邀請癌友、親友及醫療團隊以畫筆抒發情感，為自己與他人留下生命的光亮。

至今累計收到 1,501 件作品，見證 1,501 個生命故事，並透過巡展走入全台 43 家醫療院所、舉辦超過 105 場展出，讓更多人從作品中看見生命韌性與不放棄的勇氣。（圖／記者王雯玲翻攝）