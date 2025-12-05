第10屆《彩繪希望》巡展 高醫岡山登場

隨著醫療進步，癌症不再等同絕症，但抗癌旅程中伴隨的身體不適、治療壓力與未知結果，仍讓病友及家屬承受巨大的身心煎熬；對長期在第一線陪伴的醫護人員而言，創作不僅是紀錄，更是一種療癒。因此，第十屆《彩繪希望》共收到一百六十八件參賽作品，其中三十一幅脫穎而出。今年，更是基金會首次攜手高雄醫學大學附設高醫岡山醫院舉辦巡展，即日起至十二月廿六日於B1藝廊展出，期盼院內病友、家屬及醫護同仁能在畫作中看到彼此的故事，短暫放下治療壓力，從創作中獲得支持與力量。(見圖)

癌症希望基金會靳秀麗董事今(五)日表示，基金會自二○○六年舉辦「彩繪希望」以來，持續鼓勵癌友與家屬用畫筆記錄生命歷程，透過創作重新看見自己，也為癌後人生開啟新的可能。

兒童組佳作《我最勇敢的媽媽》由誼寬創作，作品紀錄一家三口共同走過抗癌歷程的深刻片段；畫中象徵媽媽抗癌第三年的「3」字蠟燭與一張張家庭照片，濃縮了治療期間彼此依靠的日常，如今，這幅作品掛在爸媽房間，成為家中重要的收藏。透過誼寬的筆觸，那些回憶再次被點亮，也讓一家人的愛與勇氣持續延伸。

病友組佳作《美麗心世界》由護理師清清創作，曾陪伴無數病友度過治療難關的她，卻在去年乳癌確診後深感生活瞬間崩塌；然而，創作逐漸成為她穩定心情的力量來源，每一次拿起畫筆，便能重新與自己連結，畫畫成為治療期間最重要的心靈支柱。目前清清已重返工作，並透過散步、賞鳥與游泳逐步調整身心，她希望自己的故事能鼓勵更多病友，在生命挑戰中看見希望。

癌症不等於絕症，然而抗癌成功與否，往往取決於身心能否獲得足夠支持；興趣能提供病友目標與力量，而正向態度也被證實有助於提升生活品質與延長壽命。

基金會於二○○六年參考國外經驗，在台灣首次舉辦【彩繪希望】繪畫比賽，邀請癌友、親友及醫療團隊以畫筆抒發情感，為自己與他人留下生命的光亮。至今累計收到一千五百零一件作品，見證一千五百零一個生命故事，並透過巡展走入全台四十三家醫療院所、舉辦超過一百零五場展出，讓更多人從作品中看見生命韌性與不放棄的勇氣。