第10屆TEL機器人大賽冠軍隊伍出爐 北科大勝出獲赴日參訪大禮

【記者呂承哲／台北報導】全球半導體設備大廠Tokyo Electron持續投入科普教育，台灣子公司Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）10日舉辦第10屆「TEL Robot Combat／東京威力科創機器人大賽」總決賽，在高雄駁二熱鬧登場。最終由臺北科技大學隊伍「NTUT_CrazyRobot」脫穎而出奪下總冠軍。今年適逢TEL台灣30週年，公司也祭出高額加碼獎金與赴日參訪機會，讓競賽熱度再創高峰。

廣告 廣告

本屆賽事結合棒球與AI兩大元素，參賽隊伍需在限定時間內利用AI進行影像辨識、自主操作機器人，將棒球投進九宮格；下半場「10力對決」更像大型格鬥擂台，機器人激烈碰撞、火花四射，現場加油聲不斷，吸引大批民眾圍觀。

比賽最終由北科大「NTUT_CrazyRobot」奪冠；由中央大學、陽明交通大學、清華大學與臺灣師範大學組成的「Future Shark」獲得亞軍；季軍則由中正大學「鳳梨好甜4.0」拿下。象徵團隊合作與運動家精神的「TEL特別獎」頒給由中原大學與元智大學組隊的「小新不小心」；「創意技術獎」特優則由中山大學「威力菜菜撈撈隊」獲得，肯定其企劃與影音製作表現。

活動亦吸引多位重量級嘉賓到場，包括日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎、金屬工業研究發展中心執行長賴永祥，親自為學生加油打氣。場邊周邊展示也成一大亮點：台灣安川電機（Yaskawa）展出可跳舞與開飲料的雙腕視覺機器人；國立臺灣大學NTU DogBot團隊的機器狗Quasar憑逗趣動作吸引民眾搶拍；TEL台灣更打造AI互動拍照區，讓民眾化身MVP並帶回專屬球員卡，深受大小朋友歡迎。

TEL台灣表示，公司深耕台灣30年，致力推動人才培育並鼓勵青年勇於創新。十年來科創機器人大賽巡迴校園，累計觸及逾6萬名學生、吸引超過600隊參賽，帶動近3,000名學生在AI科技浪潮下提升軟硬實力。TEL期盼未來有更多新世代投入科技創新，為台灣帶來更多活力與可能。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

驚呆！玉女歌手孟庭葦55歲了 喝防腐劑長大？陽明山現芳蹤

狗仔直擊｜Jessica來台代言愛爾麗！清冷仙女飛吻反差萌 嗑少油法餐夜賞101 （壹蘋10點強打）

小煜5年婚毀了被爆「常爛醉愛玩越界」 親回應8字！被一畫面嚇死

