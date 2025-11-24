第11屆亞洲健康識能國際大會台中盛大登場 中山附醫以行動實踐「健康台灣」願景

(左起)中山醫大黃建寧校長、衛生福利部莊人祥常務次長、中山附醫蔡明哲總院長、演譯基金會石曜堂理事長、AHLA亞洲健康識能學會楊閔盛主席(Dr. Tuyen Van Duong)、越南衛生福利部 Pham Minh Khue教授。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由中山醫學大學附設醫院(以下簡稱中山附醫)、中山醫學大學和亞洲健康識能學會(Asian Health Literacy Association, AHLA)及國內重要的健康識能學會團體與機構共同承辦的「第11屆亞洲健康識能國際大會」，於2025年11月24日至25日在台中中山附醫舉行，今（24）日活動正式開幕，為期兩天的會議吸引來自全球超過20個國家、逾300位國內外專家學者與政府代表齊聚一堂，進行近200場專題演講論壇與海報發表，共同探討「醫療照護、人工智慧與健康識能的融合」主題，現場交流氣氛熱烈，展現台灣在推動全民健康識能及國際醫療合作上的領導地位。

廣告 廣告

(AHLA)第11屆亞洲健康識能國際大會-大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

本次大會集結美國、日本、德國、比利時、以色列、澳洲、印度、印尼、越南、泰國及馬來西亞等國專家代表，針對各國健康識能政策的進展與挑戰進行深入交流，並探討大會主題「人工智慧（AI）於健康促進與臨床照護中的創新應用」。會中多場主題演講與國際論壇，聚焦健康教育、醫療品質與AI醫療科技的結合，促進跨國經驗分享與合作，為亞洲地區健康識能的發展注入新動能。亞太識能總會Tuyen Duong會長表示，台灣的公共衛生、疾病防治、智慧醫療在國際間都很出色，非常高興第十一屆在台灣舉行，也感謝中山附醫的鼎力協助。

(AHLA)第11屆亞洲健康識能國際大會活動合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中山附醫蔡明哲總院長說明，健康識能是全民健康的根基，唯有提升民眾理解與運用健康資訊的能力，才能實現健康促進與疾病預防的長遠目標。中山附醫長年投入健康識能教育、臨床創新與社區健康推廣，此次主辦國際盛會，不僅展現台灣在醫療品質與研究能量的成果，也進一步安排特色參訪，展現台灣與與國際學術及政策機構的連結，推動「健康台灣」願景的具體實踐。

the list of awardee for Global Contribution Award。（圖/記者廖妙茜拍攝）

亞洲健康識能學會創會者、曾任世界健康識能學會副理事長的張武修教授指出，「健康識能可以協助民眾預防疾病、加速康復，並提升醫療專業人員的服務效能與滿意度。」本屆大會的成果正體現這項理念，讓台灣在全球健康識能推動中持續發光發熱。

2025 YUFONG INTERNATIONAL HEALTH LITERACY AWARD。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中山附醫表示，大會明25日將持續進行多場專題演講與國際論壇，預期將為亞洲地區健康識能發展帶來更深遠的合作契機，並展現台灣在全球健康促進領域的關鍵角色。