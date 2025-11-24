第11屆亞洲健康識能國際大會登場，中山附醫以行動實踐健康台灣願景。（圖：寇世菁攝）

「第11屆亞洲健康識能國際大會」24日在台中中山附醫登場，超過20個國家、逾300名國內外專家學者與政府代表齊聚，進行近200場專題演講論壇與海報發表，共同探討「醫療照護、人工智慧與健康識能的融合」主題，中山附醫總院長蔡明哲說，透過跨國經驗分享合作，為亞洲地區健康識能發展，注入新動能。

由中山附醫、中山醫大和亞洲健康識能學會（Asian Health Literacy Association, AHLA）及國內重要的健康識能學會團體與機構共同承辦的「第11屆亞洲健康識能國際大會」，集結美國、日本、德國、比利時、以色列、澳洲、印度、印尼、越南、泰國及馬來西亞等國專家代表，針對各國健康識能政策進展與挑戰，深入交流，並探討「人工智慧（AI）於健康促進與臨床照護中的創新應用」。會中多場主題演講與國際論壇，聚焦健康教育、醫療品質與AI醫療科技的結合，促進跨國經驗分享與合作，為亞洲地區健康識能的發展注入新動能。亞太識能總會Tuyen Duong會長表示，台灣的公共衛生、疾病防治、智慧醫療在國際間都很出色，非常高興第十一屆在台灣舉行，也感謝中山附醫的鼎力協助。

中山附醫蔡明哲總院長說，健康識能是全民健康根基，唯有提升民眾理解與運用健康資訊的能力，才能實現健康促進與疾病預防的長遠目標。中山附醫長年投入健康識能教育、臨床創新與社區健康推廣，此次主辦國際盛會，不僅展現台灣在醫療品質與研究能量的成果，也進一步安排特色參訪，展現台灣與與國際學術及政策機構的連結，推動「健康台灣」願景的具體實踐。

中山附醫失智共照中心郭慈安副院長說，承辦健康識能國際大會，各國交流，一起學習健康識能，把複雜醫療資訊簡單化，比如中山附醫運用AI，把醫療訊息，轉化成四格漫畫，以漫畫、短影音，讓長者輕鬆接收訊息，不怕就醫，傳達正確醫療資訊，進一步鼓勵民眾，改變行為，為自己健康而努力。

亞洲健康識能學會創會者、曾任世界健康識能學會副理事長的張武修教授指出，健康識能可以協助民眾預防疾病、加速康復，並提升醫療專業人員的服務效能與滿意度。本屆大會的成果，正體現這項理念，讓台灣在全球健康識能推動中持續發光發熱。

中山附醫表示，大會25日持續進行多場專題演講與國際論壇，預期可為亞洲地區健康識能發展帶來更深遠的合作契機，並展現台灣在全球健康促進領域的關鍵角色。（寇世菁報導）