第11屆傳善奬揭曉 8家社福機構獲獎

台北市 / 綜合報導

邁入第十一屆的傳善獎頒獎典禮，在今天舉行，經過五個多月的審查，主辦單位選出8家優秀的社福機構，加以表揚並贊助每家每年500萬連續三年，等於總共提供1.2億元的經費，支持八個得獎的社福機構，期盼傳遞善念，讓社會更美好。

來自書屋的孩子，精心挑選了演奏歌曲，希望透過歌聲，為現場每一位觀眾，帶來溫暖與鼓勵，來自全台各地的，的社福團體齊聚一堂，見證溫馨時刻，得獎的社福機構代表，一一上台發表感言，滿臉笑容，心裡有著無盡感激，從2015年開辦的傳善獎，今年已經邁入第十一屆，今年得獎有，「孩子的書屋」「基督教救助協會」，以及「瑪利亞基金會」和「台灣玩具圖書館」等八家社福機構。

涵蓋兒少陪伴偏鄉教育身心障礙支持，安寧照護病友服務與惜食議題等領域，主辦單位總幹事王景賢說：「我們期許所有的傳善獎得獎機構，不只是成為更好的自己而已，因為更好還不夠，要好到滿出來，滿到去影響周圍的這些利害關係人。」

傳善獎從今年開始，加碼擴大支持，每個得奬的社福機構，將獲得每年500萬連續三年，共1500萬元的贊助經費，第11屆總計提供1.2億元的支持，就是為了表揚更多有心，做好公益的社福機構，提供長期穩定的資源，安寧照顧基金會執行長張嘉芳說：「確實在這個社會還有一些弱勢族群，可能在善終的準備上沒有那麼到位，就是希望社會大眾能夠更關注心智障礙者。」

瑪利亞基金會執行長陳怡君說：「因為少子化的關係及人口老化的關係，其實家庭的功能沒有辦法再持續的，來接住我們這些需要照顧的孩子。」「傳善獎」已經累積85家得獎機構，希望社福機構，弱勢族群及社會大眾之間，建立善的循環，將善念傳遞到台灣各個角落，營造出更美好的社會。

