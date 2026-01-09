第11屆國姓咖啡節24、25日登場 滿額集點抽黃金以及iPhone 17

邁入第11屆的「2026南投國姓咖啡節－橋見咖啡香，客庄好食光」，將於1月24日至25日首度移師南投縣國姓鄉「橋聳雲天綠雕園區」盛大舉行，結合在地精品咖啡、客庄文化、美食市集與食農教育體驗，邀請全台民眾在雲端綠雕景觀下，感受國姓咖啡與農業特色的多元魅力。

宣傳記者會今(9)日於南投縣政府一樓大廳舉辦，啟動儀式透過舞團表演及象徵性的儀式設計，展現國姓咖啡產業的活力與地方發展願景，縣府參議陳瑞慶、國姓鄉長邱美玲及多位民意代表、來賓到場共襄盛舉。

廣告 廣告

縣府表示，近年來國人對台灣本土咖啡的接受度逐漸提高，帶動農民投入咖啡產業，從栽培、採收至烘焙後製皆持續精進品質，南投縣咖啡種植面積約181公頃，其中國姓鄉約75.5公頃，為縣內咖啡種植面積最大的鄉鎮，且具備產地認證制度，是全台率先推動產地證明標章的產區之一，在縣府與公所輔導推廣下，國姓咖啡逐步建立品牌形象，深獲市場肯定。

國姓鄉長邱美玲指出，今年咖啡節提前於1月舉行，並選在景觀條件優良的橋聳雲天綠雕園區辦理，期望結合咖啡香氣、自然景色與親子休憩空間，吸引家庭與年輕族群參與，活動現場除集結多家在地咖啡莊園與農產攤位，提供精品咖啡與當季農產選購外，也規劃一座高達2.5米的「2D漫畫風手沖台」，讓遊客彷彿置身二次元世界，背面更結合消費滿額的紅包抽抽樂，讓民眾在品嚐精品咖啡之餘，也能享受視覺與互動的雙重樂趣。。

鄉公所指出，活動期間消費滿額集滿5點，就有機會把頭獎iPhone 17(256G) 等三千個獎項帶回家；此外還有代表國姓養生文化的「鹿茸宴」、咖啡節限定黃金咖啡豆、點點頭數位點數及國姓蜜棗等豐富好禮，保證讓遊客滿載而歸。

除了咖啡飄香，今年更強調食農教育，規劃「小小咖啡農」闖關活動，記者會現場也同步展示正值產季的碩大蜜棗與鮮紅草莓，宣布推出「農遊採果體驗」。鄉長邱美玲現場公佈報名QR Code，強調每日限量20名免費體驗名額，於今日記者會同步線上報名，邀請全國民眾1月24、25日來到橋聳雲天，體驗「橋見咖啡香，客庄好食光」的獨特魅力。