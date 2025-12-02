第11屆康寧創星家冠軍揭曉 逾680名學生展現材料創新能量

【記者呂承哲／台北報導】全球材料科學領導廠商台灣康寧顯示玻璃股份有限公司於 11 月 28 日公布第 11 屆「康寧創星家」創新應用競賽結果，今年以「創新視界，觸動未來」為主題，吸引全台 42 所大專院校、超過 680 名學生參與，學生需辨識技術挑戰並運用康寧顯示玻璃的耐用、輕薄與可撓性設計創新方案，作品橫跨智慧生活、醫療照護與表演藝術。

大同大學以「InFoLocker 智能顯示置物櫃」奪下首獎，獲新台幣 30 萬元獎金；第二名同樣由大同大學以「跨界之音」取得 15 萬元；國立臺北教育大學以「吸入性嗆傷急救面罩」獲得第三名 10 萬元獎金。評審團特別獎則頒給大同大學的「鐵板燒智響屏」。

本屆評審團由產業專家與康寧團隊組成，從創意、功能性、材料應用到解決問題能力多面向審視學生作品。台灣康寧總經理何宜修表示，今年參賽團隊展現令人驚豔的創意能量，新世代不僅創意豐富，也具備結合市場需求的洞察力；「康寧創星家」不只是舞台，更協助學生將概念轉化為應用價值，累積面向產業的重要能力。

除創意競賽外，美國康寧總部與台灣研發人員另組評審團，負責選出材料研究突破成果的「論文獎」。今年共收到 14 件投稿，最終由國立陽明交通大學陳羿帆以「光啟仿生奈米通道：響應性高分子修飾驅動巨觀防偽與光控離子導電」獲獎，可獲三萬元獎金。

「康寧創星家」自 2015 年舉辦至今，已成為台灣青年展示創意的指標性舞台，累計吸引近 7,800 名師生、產出超過 2,800 件創新提案，影響遍及全台九成以上大專院校。為協助入圍團隊強化落地能力，康寧每年並舉辦「一日創星工作坊」，邀請業界創意與行銷講師、以及康寧材料專家進行一對一輔導，從市場策略、簡報技巧到材料運用，全方位提升學生的實作與發表能力。

