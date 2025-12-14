第11屆頂尖科學親子活動 蔣萬安市長與學童同樂做實驗

臺北市長蔣萬安與九位小朋友一同參與「頂尖泡沫傳情」的科學實驗

蔣萬安市長出席第11屆「公益性趣味科學實驗演示暨親子動手尬科學」系列活動

財團法人臺北市頂尖科學教育基金會今（14）日在臺北市立大學舉辦第11屆「公益性趣味科學實驗演示暨親子動手尬科學」系列活動。首場活動由呂家榮教授與周芳妃老師共同設計「頂尖泡沫傳情」的科學實驗，邀請臺北市長蔣萬安與九位小朋友一同參與，透過互動體驗感受科學的樂趣。現場也另外安排「神仙筆」、「酒精凍」兩場動手做實驗，讓親子在實作中探索科學原理，活動大約有500位學生與家長參加。

臺北市頂尖科學教育基金會董事長郭春纓表示，根據《天下雜誌》報導「科學教育決勝未來」指出，未來世界所需的人才，必須具備科學態度與科學素養；未來的企業家，則需擁有創新思考與創新能力；而未來的人才，更應同時具備創新能力、國際視野與社會關懷。然而，這些關鍵能力並非來自背誦課本，而是透過「做中學」的歷程，逐步累積與內化。基金會二十多年來始終秉持「讓科學往下扎根」的使命，期盼培養兼具競爭力與溫度的臺灣孩子，讓科學不只是知識，更成為理解世界、關懷社會的重要力量。

臺北市長蔣萬安表示，感謝臺北市頂尖科學教育基金會長期投入兒童科學教育，活動邁入第11屆，持續以趣味、生活化的方式引領孩子親近科學，讓科學不再遙遠，透過「做中學、學中做」的過程，培養孩子對科學的興趣與理解。他很感動許多家長在週末帶著孩子報名參與活動，展現對孩子教育與未來的重視。他進一步分享自身育兒經驗，指出孩子在不同成長階段有不同的學習與互動方式，期盼未來也能帶著二寶、三寶參與類似活動，讓孩子從遊戲與生活中自然學習科學。

談到市府推動科學教育的成果，蔣萬安市長指出，今年全國中小學科展競賽中，臺北市50件參賽作品中有37件獲獎，顯示臺北市在培養學生科學素養與研究能力上的努力已逐步展現成效；此外，在今年國際生物奧林匹亞競賽中，臺北市學生表現亮眼，勇奪一金三銀，世界排名第八，成果令人肯定。他強調，北市府將持續支持各類科學教育推廣活動，並透過STEAM教育、AI學習拍檔與城市語言學習，以及首都盃國際技能競賽等多元管道，讓臺北市的孩子能與國際優秀學生交流切磋，拓展視野、培養競爭力。

本次活動規劃三大亮點，包含科學實驗演示會、親子動手尬科學以及闖關活動，其中首場「趣味科學實驗演示會」，邀集三位教授與三位教師共同設計一系列科學實驗，透過生動有趣的方式，帶領學童探索科學奧祕，並傳遞學習科學的三個關鍵：培養興趣、從實驗中發現創新，以及透過動手操作深化理解。基金會也期盼每位參與學童，都能在活動中收穫新的科學啟發，帶走「原來如此」的驚喜與感動。