第11屆「康寧創星家」創新應用競賽 大同大學勇奪30萬首獎

▲「康寧創星家」創新應用競賽，以顯示玻璃應用點燃新世代創新能量

第11屆「康寧創星家」創新應用競賽，大同大學學生以「InFoLocker智能顯示置物櫃」勇奪首獎，榮獲獎金新台幣30萬元獎金；第二名由大同大學以「跨界之音」獲得15萬元；第三名則由國立臺北教育大學的「吸入性嗆傷急救面罩」獲得10萬元。此外，評審團特別獎頒發給大同大學的「鐵板燒智響屏」。

由台灣康寧舉辦的「康寧創星家」創新應用競賽，旨在鼓勵年輕學子展現創意思維，運用康寧顯示玻璃發想解決現實世界問題的創新方案。本屆競賽以「創新視界，觸動未來」為主題，吸引全台42所大專院校、超過680名學生熱烈參與。參賽學生需要先辨識技術層面的挑戰，再運用康寧顯示玻璃的材料特性包含耐用、輕薄與可撓性，設計出創新的解決方案。提案涵蓋智慧生活、醫療照護及表演藝術等多元領域。評審團由業界專家及康寧團隊組成，負責評選學生作品。

「今年學生們的優異表現令人驚豔。」台灣康寧總經理何宜修表示：「新世代不僅展現出非凡創意，同時具備將創意與市場需求緊密結合的敏銳洞察力。『康寧創星家』不僅是展現創意的舞台，更是一個培養學生將概念轉化為應用價值，累積關鍵能力的平台。」

此外，美國康寧總部與台灣康寧研發人員共同組成另一評審團，負責評選「論文獎」。該獎項旨在表彰材料科學研究的突破成果，優勝作品可獲得三萬元獎金。今年共收到14件投稿，最終由國立陽明交通大學的陳羿帆，憑藉「光啟仿生奈米通道：響應性高分子修飾驅動巨觀防偽與光控離子導電」研究獲得評審團青睞。

「康寧創星家」自2015年舉辦至今，已成為台灣年輕學子展現創意的指標性舞台，累積吸引近7,800名師生參與，並產出超過2,800項創新提案，影響力遍及全台九成以上大專院校。為協助學生將創意落地，康寧每年皆為決賽入圍團隊舉辦「一日創星工作坊」，邀請頂尖的業界創意講師與行銷導師，以及康寧的材料專家，提供一對一輔導，從市場策略到簡報技巧，協助學生強化專業技能與實戰經驗。