▲第11屆「康寧創星家」創新應用競賽，點燃新世代創新能量。（圖：主辦單位提供）

第11屆「康寧創星家」創新應用競賽以「創新視界，觸動未來」為主題，吸引全台42所大專院校、超過680名學生熱烈參與。大同大學以「InFoLocker智能顯示置物櫃」從42所大學脫穎而出，勇奪30萬首獎。

大同大學的學生以「InFoLocker智能顯示置物櫃」勇奪首獎，榮獲獎金新台幣30萬元獎金；第二名由大同大學以「跨界之音」獲得15萬元；第三名則由國立臺北教育大學的「吸入性嗆傷急救面罩」獲得10萬元。此外，評審團特別獎頒發給大同大學的「鐵板燒智響屏」。

「論文獎」旨在表彰材料科學研究的突破成果，優勝作品可獲得三萬元獎金。今年共收到14件投稿，最終由國立陽明交通大學的陳羿帆，憑藉「光啟仿生奈米通道：響應性高分子修飾驅動巨觀防偽與光控離子導電」研究獲得評審團青睞。

「康寧創星家」自2015年舉辦至今，已成為台灣年輕學子展現創意的指標性舞台，累積吸引近7,800名師生參與，並產出超過2,800項創新提案，影響力遍及全台九成以上大專院校。