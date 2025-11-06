第11屆【感恩與傳承】獎學金暨藝文獎徵件

上一屆贈獎活動簡單隆重。（中華國際財經創意交流協會提供)

記者黃秋儒／台北報導

曾與中華日報共同舉辦第一屆中華現代詩獎的中華國際財經創意交流協會，正舉行第十一屆「感恩與傳承」獎學金暨文學藝術獎申辦徵件，申請日期為民國今（114）年11月1日至30日，歡迎兩岸暨國際學生及社會人士的申請。意者請至教部部、僑委會、中華國際財經創意交流協會FB等相關網站查訊，下載相關申請表格並附相關資料向協會申請。

人類因承恩而感恩，因感恩而傳承，人生也因感恩與傳承而更為亮麗。2005年，謝明瑞教授有感父母親對子女無怨無悔的照護及奉獻之偉大，而萌生以父母親之名設立獎學金的構想，2008年向所任教之大學提出獎學金設置辦法，2014年3月16日，以「謝家班」為基礎，向政府申請成立協會，同年6月28日審核通過，以中華國際財經創意交流協會(SIBIA)之名獲得內政部核可立案，簡稱中華財創。另外，為鼓勵兩岸及全球學生勤奮向學，發揚中國固有倫理道統，對父母養育與師長協助常抱「感恩」之心，特別成立「紀念謝春長先生暨謝王纒女士感恩與傳承獎學金」，2021年正名為「感恩與傳承」獎學金。

2014年，協會正式對外推動獎學金申請活動，並逐年增加頒獎內容與範疇；申請人包括國內外各大學學生、社會精英、容受人，獎學金以國際通貨(美元)計價，所頒獎項包括學術、文學、藝術、清寒、典範父母、傑出貢獻…等十餘獎項，除各取前三名外，並得視申請人數多寡增設「感恩」與「傳承」獎若干名。

另外，協會是國內第一個同時頒發在台陸生與在陸台生獎學金的私部門。歷年得獎同學來自亞、歐、非及拉丁美洲等世界各主要國家，包括臺灣、中國、日本、韓國、印尼、印度、馬來西亞、香港、越南、新加坡等，美洲的美國、加拿大，拉丁美洲的哥斯大黎加，歐洲的英國，以及蘇俄、烏克蘭等，是一項國際化且多元性的獎學金。

上一屆贈獎活動簡單隆重。（中華國際財經創意交流協會提供)

十年磨一劍，中華財創協會以財經專業與創意為主軸，以感恩傳承精神推動會務，經由多年舉辦「感恩與傳承」活動中累積經驗並逐年修正，期能結合國內外企業及有志之士共同努力，進而達到抛磚引玉之效，俾能為兩岸交流點亮另一盞小燈，並對國家社會有所貢獻，同時也期待企業精英的協助與國家社會的支持。(聯絡：中華國際財經創意交流協會副秘書長 李欣憶老師0963/180909)