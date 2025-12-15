第12屆台中市都市空間設計大獎 都發局舉辦座談活動

第十二屆空間設計大獎分享座談會。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

為了都市整體設計及友善、宜居與永續環境發展，台中市政府都發局戮力策劃「第十二屆台中市都市空間設計大獎」，以「獨一無二」為主題，透過入圍作品展覽等系列活動，揭序都市建築、景觀環境及地方美學等城市風貌，並於十五日舉辦座談活動，期許展現出多元的城市建築及設計能量。

都發局表示，第十二屆都市空間設計大獎，除了維持前屆的「年度空間設計首獎」、「建築空間獎」、「公共環境空間獎」、「小場域建築空間獎」、「評審特別獎」及為鼓勵台中市推廣獨有的「宜居建築設計獎」外，今年也考量接軌國際永續指標，增設「低碳永續建築獎」，總計七大類別獎項；統計今年累積報名總件數八十二案，其中分別投件參賽一百一十八個作品，無論是建築開發商或是公共工程主辦機關報名都相當踴躍。二十三件入圍作品已於市府台灣大道市政大樓文心樓一樓公開展出，將展至十二月二十三日，都發局希望藉由公開展覽，傳遞設計師與建築師們獨到的設計理念和實務經驗。

都發局長李正偉特別表示「入圍就是肯定！」，除了透過入圍作品展覽向各界傳遞台中市都市發展中的建築形態與空間、景觀氛圍，彰顯出?友善宜居?、?健康永續?、「創意設計」的城市典範外，更要讓市民朋友對台中市都市設計、宜居建築等政策成果更有感受，同時也讓第二大直轄市朝向淨零建築與國際永續指標SDGs社區發展與永續城市等目標接軌。李局長也特別代表市長盧秀燕邀請各界共同參與二十九日在勤美洲際酒店舉辦的「第十二屆台中市空間設計大獎」頒獎典禮，一起揭曉此屆十五件獲獎名單，分享獲獎的喜悅與榮耀，共同見證獨一無二的城市光榮。