第12屆台中都市空間設計大獎入圍作品展覽中

▲第12屆台中市都市空間設計大獎共有23件作品入圍，即日起至23日在市政大樓文心樓1樓中庭公開展覧，（圖／市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市政府以「獨一無二」為主題，策劃第12屆台中市都市空間設計大獎，透過入圍作品展覽等系列活動，揭序都市建築、景觀環境及地方美學等城市風貌，期許展現出多元城市建築及設計能量。

市府都發局表示，第12屆都市空間設計大獎獎項，除了既有的「年度空間設計首獎｣、｢建築空間獎｣、｢公共環境空間獎」、「小場域建築空間獎」、「評審特別獎」，以及為鼓勵本市推廣獨有的「宜居建築設計獎」外，今年考量接軌國際永續SDGs指標，增設了「低碳永續建築獎」，總計7大類別獎項。

▲第十二屆空間設計大獎分享座談會，由左至右為：許榮江建築師、李局長正偉、劉偉彥建築師及王銘鴻建築師。（圖／市府提供）

市府統計，自114年2月15日起至4月15日截止報名，累積報名總件數82件參賽118案，無論是建築開發商或是公共工程主辦機關都報名踴躍，經過評審後共有23件作品入圍，即日起至23日在市政大樓文心樓1樓中庭公開展覧，傳遞設計師與建築師們獨到設計理念和實務經驗。

都市發展局李正偉局長表示，入圍就是肯定，除了透過入圍作品展覽向各界傳遞台中市都市發展中之建築形態與空間、景觀氛圍，彰顯出｢友善宜居｣、｢健康永續｣、「創意設計」的城市典範外，更要讓市民朋友對本市都市設計、宜居建築等政策成果更有感受，同時也讓第二大直轄市朝向淨零建築與國際永續指標SDGs.社區發展與永續城市等目標接軌。

▲台中都發局長李正偉頒發入圍證書予開發商及設計建築師。（圖／市府提供）

李局長代表盧秀燕市長邀請所有與會貴賓與市民朋友，參與12月29日下午2時起，在勤美洲際酒店舉辦的「第12屆台中市空間設計大獎」頒獎典禮，一起揭曉本屆15件獲獎名單，分享獲獎的喜悅與榮耀，共同見證獨一無二的城市光榮。

