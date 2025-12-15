[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

隨著時空轉變，人們對於生活與居住空間品質更加講究，因此都市空間設計與環境美學受到更多的關注。為了都市整體設計及友善、宜居與永續環境發展，臺中市政府戮力策劃「第12屆臺中市都市空間設計大獎」並以「獨一無二」為主題，透過入圍作品展覽等系列活動，揭序都市建築、景觀環境及地方美學等城市風貌，期許展現出多元的城市建築及設計能量。

第12屆臺中市都市空間設計大獎 入圍作品展覽暨分享座談活動。（圖／台中市政府都市發展局）

市府表示第12屆都市空間設計大獎，本屆獎項除了前屆的｢年度空間設計首獎｣、｢建築空間獎｣、｢公共環境空間獎」、「小場域建築空間獎」、「評審特別獎」及為鼓勵本市推廣獨有的「宜居建築設計獎」外，今年也考量接軌國際永續SDGs指標，增設了「低碳永續建築獎」，總計7大類別獎項；統計今年自114年2月15日起至4月15日截止報名，累積報名總件數82件參賽118案，無論是建築開發商或是公共工程主辦機關報名都相當踴躍。入圍23件作品於114年12月10日(三)至114年12月23日(二)於本府新市政大樓文心樓1樓中庭舉行作品公開展覧，傳遞設計師與建築師們獨到的設計理念和實務經驗。

都市發展局李局長特別說明「入圍就是肯定!」，除了透過入圍作品展覽向各界傳遞臺中市都市發展中之建築形態與空間、景觀氛圍，彰顯出｢友善宜居｣、｢健康永續｣、「創意設計」的城市典範外，更要讓市民朋友對本市都市設計、宜居建築等政策成果更有感受，同時也讓第二大直轄市朝向淨零建築與國際永續指標SDGs.社區發展與永續城市等目標接軌。

最後，李局長也特別代表盧市長邀請所有在場與會的貴賓、先進、開發單位、建築師、市民朋友們及媒體朋友們，共同參與114年12月29日(星期一)下午14時，在勤美洲際酒店舉辦的「第12屆臺中市空間設計大獎」頒獎典禮，一起揭曉本屆15件獲獎名單，分享獲獎的喜悅與榮耀，共同見證獨一無二的城市光榮。

