第12屆「臺灣國際平面設計獎」頒獎 全球設計菁英在臺綻放光芒

經濟部舉辦第十二屆「臺灣國際平面設計獎」頒獎典禮，商業發展署署長蘇文玲（前排中）與得獎人、評審代表、公協會代表及產業界人士大合照。（圖：商業署提供）

▲經濟部舉辦第十二屆「臺灣國際平面設計獎」頒獎典禮，商業發展署署長蘇文玲（前排中）與得獎人、評審代表、公協會代表及產業界人士大合照。（圖：商業署提供）

經濟部商業發展署自二○○五年起辦理「臺灣國際平面設計獎」，鼓勵各界優秀設計人才積極創作及投入商業服務設計，以展示我國設計能量並提升國際知名度。歷經多年耕耘，本獎項現已躋身全球五大海報設計獎項之一，成為世界設計界矚目的年度盛會！

第十二屆「臺灣國際平面設計獎」自今年二月十五日起開放徵件，截至七月十五日共吸引來自五十三個國家地區，共四五三二件作品參賽。經過初選與決選兩階段嚴謹評審，最終共有二○三件作品入圍，並於廿八日晚間在典華幸福會館舉行頒獎典禮，正式揭曉本屆得獎名單。本屆競賽及得獎作品詳細資訊，請瀏覽「臺灣國際平面設計獎」官方網站：（https://www.tigda.org.tw/）。

廣告 廣告

本屆「全場大獎」由日本設計師Junya Kamada與Chiyori Sambongi共同創作的《Kita no Hashi Bakery》奪得。該作品名「Kita no Hashi」意為「日本最北端」，整體設計以日本國境之北「稚內市」的地形輪廓為靈感，利用名稱和圖像傳遞唯有在日本最北端才能發掘的獨特價值與富饒物產，成功為在地麵包店打造出選用當地天然食材、職人手工的特色品牌形象。此設計兼具人文溫度與美感，展現飽滿的在地情感與品牌價值，並帶動地方產業發展，成為以設計推動地方創生的典範。

同時，國內設計師也展現傑出的設計創意，囊括金、銀、銅各一項殊榮。金獎由楊千逸設計師的作品 《Caged Marriage》獲獎，畫面中，新娘頭紗化為荊棘與牢籠，隱喻婚姻中看不見的壓力與犧牲。以強烈的視覺語言揭示「幸福」外表下的束縛，挑戰社會對婚姻的既定想像，並喚起大眾對性別平等、婚姻自主等議題的省思；銀獎由賴姵均設計師的作品《Universe in the Path》（宇宙在探索之徑）獲得。作品以「步行」為核心概念，透過身體感知與日常經驗，記錄臺南舊街巷弄的磚瓦與牆面，並將現實與想像拼貼成像，描繪出城市既公共又私密的雙重面貌，詩意呈現個體與城市間的感知連結與記憶軌跡；銅獎由吳昊倫與陳憶菁設計師共同創作的《Recreating Stories》（永絮意識）奪得，以時尚與當代藝術為題，重新詮釋「布料」與「紙張」的物質性，主視覺以留白與手繪筆觸傳達永續概念，展現文化思辨與環境意識。

商業發展署蘇文玲署長表示，設計除了是一種創新，更是促進產業升級的關鍵軟實力。商業署希望藉由這項國際賽事，讓優秀設計人才能相互激盪與交流，並促使臺灣本地的設計語彙接軌國際，開創具有自我特色的風格，以提升我國商業設計的知名度；同時亦期待國內企業能與國際設計師聯手，運用創意設計傳達商品的品牌內涵，讓商品更有故事性，以設計的力量帶動創意經濟發展，提升我國設計美學軟實力。