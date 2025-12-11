第13屆國際盃美容美髮大賽登場 12國3000人齊聚苗栗競技交流

▲國際盃美容美髮大賽苗栗登場。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】第13屆國際盃美容美髮大賽10、11日在苗栗巨蛋體育館舉行，邀請德國、韓國、台灣、泰國等12國參與，11日苗栗縣副縣長邱俐俐到場歡迎來自各地的評審老師及選手，慰勞他們的辛勞為他們加油打氣，強調縣府團隊持續推動婦女培力與職能發展，希望每一位從業夥伴，都能在專業中找到尊嚴，在生活中找到力量。

國際盃美容美髮大賽舉辦迄今歷經了19個年頭，國際盃創辦人社團法人中華民國美容美髮學術暨技術世界交流協會理事長王順德為苗栗人，他表示，19年來堅持將「國際盃」在苗栗舉辦回饋家鄉，全力推動台灣美學躍進國際化，向全世界體現台灣美學的核心價值。

今年活動邀請德國、馬來西亞、印尼、韓國、日本、越南、泰國、緬甸、中國、美國、加拿大、台灣等，共有3000多人參與，展示專業技術、行業交流與學習、建立異業合作機會、與國際作品同台競技以外，此次IBC國際職能認證檢定亦持續辦理，包括紋繡、美睫及美甲等項目。

11日副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、立委邱鎮軍秘書等人到場歡迎各國評審及選手，特別感謝遠道而來的韓國團隊，以及國際評審專家蒞臨苗栗，讓這場賽事更具國際高度，也讓苗栗與世界同步前行。副縣長強調，美容美髮不只是技術，更是生活的藝術，是自信的語言，現場匯聚來自各地的專業團體與國際貴賓，不只是競技，更是一場文化與美學的交流。

邱俐俐副縣長表示，第13屆國際盃美容美髮大賽，讓來自國內外的專業團隊齊聚一堂，縣府一直希望讓專業被尊重，讓技術有舞台，透過這樣的國際活動，也讓苗栗和世界保持連結，未來會持續推動婦女培力與職能發展，讓每一份努力都能被看見，也讓更多年輕人願意留在家鄉，安心發展，期待藉由產業政策的穩定推進，讓這片土地慢慢累積力量，穩穩地往前走。