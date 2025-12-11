第13屆國際金旅獎頒獎 105條金旅行程出爐 創新旅行社勇奪「五金一優」入境出境國旅全線獲獎
【記者羅伯特 / 綜合報導】由中華民國旅行業品質保障協會主辦的「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」，今（12月11日）舉行頒獎典禮，從「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」三大類中評選出共105條金旅行程，成為國人與國際旅客選擇優質行程的重要參考指標。
本屆共計352件行程參賽，較去年成長約40%。品保協會今年走入各地舉辦說明會與輔導課程，鼓勵中南部及中小型旅行社參與，帶動參賽踴躍度與產品多元性，競爭明顯升溫。
品保協會理事長張永成表示，國際金旅獎被視為旅遊界的「奧斯卡」，評選重視「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意度」等指標，得獎行程須持續維持品質並妥善處理申訴，讓獎項成為消費者信賴的品質保證。同時，協會與韓國觀光公社、帛琉旅遊局及加州旅遊局等單位合作，透過跨國行銷提升台灣行程在國際市場的能見度。
在眾多得獎業者中，創新旅行社表現特別亮眼，於國民旅遊、入境旅遊，以及日本、泰國、不丹、美國等出境產品中，共獲得五座國際金旅獎與一座「品保優旅選」，寫下「五金一優」佳績，更是少數在出境、入境及國民旅遊三大類別皆有獲獎的旅行社之一，展現其全方位產品實力與品牌競爭力。
交通部觀光署副署長黃荷婷致詞時指出，國際金旅獎有助於提升台灣整體旅遊品質與品牌形象，感謝品保協會與業者長期投入，也期待未來有更多具特色與競爭力的行程，代表台灣迎接國內外旅客。
