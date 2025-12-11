第13屆國際金旅獎頒獎 105條金旅行程出爐 創新旅行社勇奪「五金一優」入境出境國旅全線獲獎

【記者羅伯特 / 綜合報導】由中華民國旅行業品質保障協會主辦的「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」，今（12月11日）舉行頒獎典禮，從「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」三大類中評選出共105條金旅行程，成為國人與國際旅客選擇優質行程的重要參考指標。

圖說：左，張永成，中，觀光署副署長黃荷婷，右湯文琦組長。

本屆共計352件行程參賽，較去年成長約40%。品保協會今年走入各地舉辦說明會與輔導課程，鼓勵中南部及中小型旅行社參與，帶動參賽踴躍度與產品多元性，競爭明顯升溫。

廣告 廣告

圖說：創新旅行社在國民旅遊，入境旅遊以及出境旅遊的日本泰國不丹美國共獲得五座金旅獎及一座優旅選，表現亮眼。

品保協會理事長張永成表示，國際金旅獎被視為旅遊界的「奧斯卡」，評選重視「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意度」等指標，得獎行程須持續維持品質並妥善處理申訴，讓獎項成為消費者信賴的品質保證。同時，協會與韓國觀光公社、帛琉旅遊局及加州旅遊局等單位合作，透過跨國行銷提升台灣行程在國際市場的能見度。

圖說：左，副署長黃荷婷，右，創新旅行社董事長李奇嶽。

在眾多得獎業者中，創新旅行社表現特別亮眼，於國民旅遊、入境旅遊，以及日本、泰國、不丹、美國等出境產品中，共獲得五座國際金旅獎與一座「品保優旅選」，寫下「五金一優」佳績，更是少數在出境、入境及國民旅遊三大類別皆有獲獎的旅行社之一，展現其全方位產品實力與品牌競爭力。

交通部觀光署副署長黃荷婷致詞時指出，國際金旅獎有助於提升台灣整體旅遊品質與品牌形象，感謝品保協會與業者長期投入，也期待未來有更多具特色與競爭力的行程，代表台灣迎接國內外旅客。