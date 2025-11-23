第13屆徐生明盃少棒賽 高雄金潭國小展現團隊精神

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】第13屆徐生明國際少棒錦標賽昨（22）日在高雄美濃熱烈開幕，來自全台各地的少棒隊伍齊聚球場，球迷湧入觀賽，金潭國小作為地主隊展現青春活力與團隊精神，現場氣氛熱烈。

頂新和德文教基金會推動「接棒未來」棒球公益計畫，將持續支持更多基層球隊，讓孩子們被看見，獲得更好的發展舞台。（頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會長期深耕基層棒球，自2016年起推動「接棒未來」公益計畫，至今已協助超過130所學校、13,000位學生，提供球具設備、交通與餐食支援，成為基層棒球隊穩定後盾。

基金會今年再次攜手地方舉辦徐生明盃，這項以「棒球魔術師」徐生明總教練命名的國際少棒賽重返徐總教練家鄉高雄美濃，別具象徵意義。

廣告 廣告

頂新和德文教基金會推動「接棒未來」棒球公益計畫，將持續支持更多基層球隊，讓孩子們被看見，獲得更好的發展舞台。（頂新和德文教基金會提供）

開幕現場，小球員們不僅在球場上拚戰，更參與在地文化體驗活動，包括親手拔白玉蘿蔔、彩繪紙傘等，讓來自不同城市的孩子在比賽之外，也能走入地方、認識土地，留下彌足珍貴的回憶。基金會希望透過這些體驗，讓孩子們感受棒球之外的人文魅力，理解努力與生活密不可分。

公益夥伴味全龍球星郭天信與李致霖也親臨現場，與小球員互動、簽名和合影，拉近職業球員與少棒小球員距離，激勵孩子們相信努力與堅持能帶來的可能性。

頂新和德文教基金會推動「接棒未來」棒球公益計畫，將持續支持更多基層球隊，讓孩子們被看見，獲得更好的發展舞台。（頂新和德文教基金會提供）

金潭國小棒球隊作為高雄地主隊，隊中多數球員來自高關懷家庭，教練團除了訓練，也關心孩子生活與學習。今年球隊曾闖入2024年全國四強，這次在家鄉出賽，球員們展現活力與士氣，場上拚勁十足，充分展現自信與團隊精神。

賽後，郭天信與李致霖特地與金潭國小球員合影留念，並鼓勵他們持續努力，累積經驗與能量，讓棒球成為孩子們追夢的力量。基金會副執行長邱慧珊表示：「棒球是台灣重要的文化力量，我們將持續與各界攜手，讓孩子們被看見，獲得更好的發展舞台。」