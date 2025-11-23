《冠軍之路》公布正式海報 楊大正演唱主題曲

記者周毓洵／臺北報導

2026開年最受矚目的熱血紀錄片電影《冠軍之路》於今（24）日公布正式海報與主題曲「今天的我」MV，由滅火器主唱楊大正演唱。活動現場星光熠熠，包括總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌、出品人威剛科技董事長陳立白、監製團隊、導演龍男・以撒克・凡亞思，以及峮峮都到場力挺，共同回味中華隊奪下2024世界棒球12強賽冠軍的激動時刻。

電影《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職棒（CPBL）與多家媒體正式授權，耗時9個月、跨越臺日美3地拍攝，訪談近70位受訪者、整理超過300小時素材。主題曲MV也首次公開比賽畫面，包括隊長陳傑憲、捕手林家正與教練團的珍貴瞬間，搭配大正深情又帶勁的歌聲，令現場眾人再度紅了眼眶。

總教練曾豪駒坦言看完預告相當激動，感謝球員與後勤團隊一起完成屬於臺灣的歷史時刻。他說：「希望這部作品讓大家更了解球員的努力，也提醒自己，人生有無限可能，勇於挑戰就能走得更遠。」

演唱主題曲的楊大正表示，自己看完紀錄片「哭了4、5次」，歌曲「今天的我」以球員視角出發，濃縮他們從小追夢、挫折、堅持，到最後站上榮耀舞台的全部心境。他笑說短期內不會在演唱會唱這首歌，「電影破億我才唱，當成慶祝橋段啦！」

此次同步亮相的正式海報由設計師陳世川操刀，以陳傑憲在12強賽全壘打後繞場奔跑、比出經典括號手勢的瞬間為主視覺，象徵「Team Taiwan 讓世界看見」的精神。海報也集合主力球員與奪冠大合照，喚起臺灣球迷的熱血記憶。

