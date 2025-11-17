第13屆臺印科技聯席會議圓滿落幕 持續強化印太科技韌性
▲「第13屆臺印科技聯席會議」圓滿落幕，持續強化印太科技韌性。（圖：國科會提供）
國科會於17日在臺北召開「第13屆臺印科技聯席會議」，由國科會副主委陳炳宇與印度科學技術部次長Abhay Karandikar共同主持，我駐印度大使陳牧民及印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）受邀致詞，見證雙方科技的友好合作，共同檢視執行中的科技合作計畫成果與遴選新年度合作研究計畫，並就彼此之科技政策進行交流。
陳副主委表示，印度不僅是臺灣科技及經貿夥伴，臺印在新興科技及創新發展亦具有高度共識，希望透過雙方的科技合作，提高臺灣國際能見度及影響力，深化臺印的實質關係，作為我國推動新南向政策的重要基石。
臺印科技合作擁有深厚的歷史基礎，於2007年簽署雙邊科技合作備忘錄，由國科會及印度科學技術部共同執行。過去17年透過合作研究計畫與研討會機制，奠定雙方學研界深厚的交流基礎，迄今已共同補助近150件研究計畫及30場雙邊研討會。在長期的學術合作和交流互訪下，雙方已建立有效的科研交流平臺與合作機制，讓兩國從過去的科研交流對話，穩步邁向今日的科技合作聯盟。
臺印近年科研合作及交流成效明顯提升，雙邊合作計畫申請件數大幅增加，補助計畫件數也由2021年每年8件增加至2025年每年15件，並共同補助重點領域的雙邊研討會。今年9月於印度班加羅爾辦理量子研討會，雙方學者就量子材料、感測、通訊及計算等議題進行深入的討論及交流。明年將於臺灣舉辦人工智慧雙邊研討會，聚焦特定研究議題，共同推動未來臺印在AI領域的實質合作。
訪團此行亦前往台積電創新館參訪，了解台積電發展歷史及研發成果，並參訪國科會轄下國家太空中心及國家儀器科技研究中心等科研機構，深化雙方人才交流。
其他人也在看
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 5 小時前
別學日本！中國駐韓大使籲：台灣問題勿玩火
[NOWnews今日新聞]警告韓國別學高市早苗！中國駐韓大使畫紅線：別在台灣問題玩火 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，引發中國不滿，外交部、官媒連日大力抨擊。中國駐韓國大使戴兵近日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
中國發圖卡要日本別玩火 日網友做梗圖嗆聲
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿。中國外交部在社群平台上發文，使用日文做成多張圖卡，警告日本「勿玩火自焚」。沒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中日緊張局勢繼續升級 中國海警船進入「釣魚島」巡航
周日，中國海警發布聲明稱，一支海警船編隊已經進入釣魚島（日方稱尖閣諸島）海域進行「維權巡航」。這一發展標志著日本首相高市早苗涉台言論引發的中日緊張關系仍在繼續升級。德國之聲 ・ 23 小時前
大陸勸阻赴日旅遊 上海機場赴日旅客仍多
大陸外交部近日公開提醒民眾避免赴日旅遊，中日關係因此陷入緊張狀態。儘管如此，上海機場飛往大阪的航班仍有許多旅客排隊辦理登機手續。大陸對日本的不滿已從觀光層面擴展至軍事與外交領域，包括在黃海進行實彈演習、派遣海警編隊巡航釣魚台，以及以罕見的「奉示」形式召見日本大使，顯示中日關係急速惡化至冰點。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國警告自家民眾暫勿赴日 CNN：日本難以和中國經濟切割
[Newtalk新聞] 中國與日本因台灣議題再度撕裂。《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，北京 15 日罕見發布旅遊警示，呼籲中國公民暫時不要前往日本，將矛頭直指日本首相高市早苗日前在國會提及「中國攻台將構成日本生存危機」的說法。此舉成為北京迄今對此事件最具實質性的報復手段。 中國外交部在聲明中指控，高市早苗近來的「赤裸挑釁性言論」，已「進一步破壞中日民間交流的氛圍，並對在日中國公民的安全造成額外風險」。聲明並強調，各駐外使領館將同步提醒民眾「近期避免赴日」。 中國外交部發言人林劍。 圖：翻攝自中國外交部 《有線電視新聞網》 ( CNN ) 指出，這場連續一週的外交衝突源於高市早苗在日本國會答詢時表示，若中國攻擊台灣，將可能構成「日本生存受到威脅的情況」，因此日本可能會採取軍事回應。此言立刻踩到北京紅線——台灣主權問題一向被中國視為不可碰觸的領域。 中國國防部 15 日另行發聲警告，日本若敢軍事介入台海，「必將遭受毀滅性打擊」。 根據日本《NHK》引用官方數據，今年 1 至 9 月間，共有約 750 萬名中國旅客赴日，仍為各國之最。旅遊警示將直接衝擊雙邊交流，也緊跟著雙方日前互相新頭殼 ・ 1 天前
中國喊別去日本旅遊，矢板明夫揭背後算計「這件事」！ 不甩政府警告，陸客仍飛日觀光：對政治沒興趣
中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，並說日本首相高市早苗發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍。 對此，資深媒體人矢板明夫表示，「北京現在打出的牌是赤裸裸的政治操作，其目的很清楚，削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持」。 中國發布「禁日令」後，日本朝日新聞在上海浦東機場採訪五組赴日旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。其中一對30多歲、帶著子女的夫婦說，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。被問及原因，他們只說：「對政治不感興趣」。今周刊 ・ 3 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 3 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 2 小時前