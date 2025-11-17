第13屆臺印科技聯席會議圓滿落幕 持續強化印太科技韌性

「第13屆臺印科技聯席會議」圓滿落幕，持續強化印太科技韌性。（圖：國科會提供）

國科會於17日在臺北召開「第13屆臺印科技聯席會議」，由國科會副主委陳炳宇與印度科學技術部次長Abhay Karandikar共同主持，我駐印度大使陳牧民及印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）受邀致詞，見證雙方科技的友好合作，共同檢視執行中的科技合作計畫成果與遴選新年度合作研究計畫，並就彼此之科技政策進行交流。

陳副主委表示，印度不僅是臺灣科技及經貿夥伴，臺印在新興科技及創新發展亦具有高度共識，希望透過雙方的科技合作，提高臺灣國際能見度及影響力，深化臺印的實質關係，作為我國推動新南向政策的重要基石。

臺印科技合作擁有深厚的歷史基礎，於2007年簽署雙邊科技合作備忘錄，由國科會及印度科學技術部共同執行。過去17年透過合作研究計畫與研討會機制，奠定雙方學研界深厚的交流基礎，迄今已共同補助近150件研究計畫及30場雙邊研討會。在長期的學術合作和交流互訪下，雙方已建立有效的科研交流平臺與合作機制，讓兩國從過去的科研交流對話，穩步邁向今日的科技合作聯盟。

臺印近年科研合作及交流成效明顯提升，雙邊合作計畫申請件數大幅增加，補助計畫件數也由2021年每年8件增加至2025年每年15件，並共同補助重點領域的雙邊研討會。今年9月於印度班加羅爾辦理量子研討會，雙方學者就量子材料、感測、通訊及計算等議題進行深入的討論及交流。明年將於臺灣舉辦人工智慧雙邊研討會，聚焦特定研究議題，共同推動未來臺印在AI領域的實質合作。

訪團此行亦前往台積電創新館參訪，了解台積電發展歷史及研發成果，並參訪國科會轄下國家太空中心及國家儀器科技研究中心等科研機構，深化雙方人才交流。