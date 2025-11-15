第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽12/6開打

花蓮台彩威力盃全國少棒賽將在十二月六日於花蓮縣立棒球場進行一連四天的精彩賽事。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮台彩威力盃全國少棒賽主題為「威力少棒，揮出希望，洄瀾競技，實現夢想」，而本屆賽會將在十二月六日於花蓮縣立棒球場進行一連四天的精彩賽事，並於十二月九日舉行閉幕典禮，頒出冠軍隊一百萬的獎金。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽，正式邁入十三週年，回顧一０一年十二月六日威力彩高達十八點六億元彩金由三位幸運得主獲得，每位各得六點零五億元，其中一位得主為花蓮人，他拿出一點二億元，以公益信託方式，委託中國信託慈善基金會與花蓮縣政府，並指定花蓮縣體育會棒球委員會開辦了第一屆「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽，比賽由各縣市組成菁英聯隊，且各縣市僅能派一隊參賽，於每年十二月六日這週齊聚花蓮同場競技享受打棒球的樂趣。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮的學生，在先天條件上，不論是協調性還是爆發力都適合擔任棒球選手，並且也都能在各級棒球比賽有很好的表現，但往往因為經濟環境困頓，以致無法能夠專心打球。

她特別感謝這位神秘捐助人，讓這一個有意義賽事能持續舉辦，也讓花蓮孩子不用舟車勞頓即能與各縣市菁英共同切磋球技，也給外縣市的少棒小將們有機會到花蓮來認識花蓮的好山、好水、好人情。

花蓮縣體育會理事長汪錦德表示，本屆賽事仍延續第一屆組隊方式，由各縣市組成聯隊進行比賽，而各縣市隊伍，早已經進行代表隊選拔，信心滿滿的想爭奪這一年一度的大賽獎金，其中奪下六次冠軍的桃園市及奪下三次冠軍二次亞軍的台東縣，都表示有信心再創佳績。

汪錦德指出，本屆共有來自全台二十一縣市共二十二支隊伍參賽，冠軍的隊伍將可獲得新台幣一百萬元的高額獎金，其次分別是亞軍五十萬元，季軍二十萬元，殿軍十萬元。主辦單位希望明年能邀請到連江縣參加，讓最後一塊參賽版圖得以完成。