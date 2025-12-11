第13屆金旅獎105條行程 展現臺灣多元魅力

記者古可絜／臺北報導

由中華民國旅行業品質保障協會主辦「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」今（11）日舉行頒獎典禮，從「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」三大類別中，評選出共105條金旅行程，透過精選路線，讓國內外旅客深入體驗臺灣的自然、人文與多元風貌。

這屆評選從352件參賽作品中選出105條最佳行程，包含國家旅遊類、入境旅遊類、出境旅遊類，以「連結世界」為核心理念，展現對臺灣旅遊旅遊的重視；另第3屆「品保優旅選」同步揭曉，進一步涵蓋更多元旅遊產品定位，鼓勵業者深化市場細分與創新。

其中，國家旅遊類獲獎行程包含親子組吉航旅行社「【鷗】嗨唷～萌翻花東鐵道物語－環島之星三麗鷗萌旅號」，從三麗鷗主題環島之星列車出發，再走進果園採果、生態探索、龍田單車、靜浦部落膠筏與壽豐捉烤小龍蝦等體驗活動；樂齡組何時旅行社「回到山裡的家，晨起霧裡看山，入夜沈溪而眠－花蓮舒心療癒三日」，隨著太魯閣的風、馬太鞍的水與部落的歌聲，慢慢喚回人與土地的連結。

以及離島組長汎旅行社「南北竿+東引島非來不可4日」，欣賞芹壁聚落石頭屋群、津沙老酒館藝術島策展作品，探索安東坑道八八坑道，前往北海坑道搖櫓追尋藍眼淚；永續組樂憶國際旅行社「永續嘉南－農漁生態文化遊」串接嘉義農村、臺南老城、西南沿海生態，並囊括嘉南可貴的在地特色等遊程；休閒運動組大鷹國際旅行社「騎騁日月潭山水幽徑、悠遊獨木舟賞活盆地美景、當代文藝饗宴三日」以低碳鐵馬與綠色獨木舟推動環保旅遊，兼顧生態保育與健康養生。

此外，文化組永欽旅行社「鐵道．客庄．山林語－走讀勝興故事．穿越扇形車站．阿里山原鄉文化探索」以鐵道為主線，串起文化記憶；北回南灣組東南旅行社「高鐵輕奢享，高雄日航X和逸一泊二食、雲上霧臺、南埕衖事三日」串連臺北、高雄、屏東與臺南，一次探索南臺灣的迷人風情；綜合組僑益旅行「蘭陽五感奇遇記：從原民文化到捏陶釣蝦趣，來場深度感動之旅」從臺北出發的三日輕旅行，把在地人情、自然景致與手作體驗串連成一條暖心路線。

