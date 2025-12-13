第13屆2025礁溪溫泉馬拉松圓滿順利！全台最溫暖的綠色賽事 跑旅×按摩×泡湯一次滿足

宜蘭縣「礁溪溫泉馬拉松」盛大登場，吸引逾四千位跑者齊聚礁溪國小由礁溪鄉長張永德、鄉代會主席游見璋共同主持。（礁溪鄉公所提供）

▲宜蘭縣「礁溪溫泉馬拉松」盛大登場，吸引逾四千位跑者齊聚礁溪國小由礁溪鄉長張永德、鄉代會主席游見璋共同主持。（礁溪鄉公所提供）

宜蘭縣「二O二五礁溪溫泉馬拉松」於今（ 十三）日盛大登場，吸引逾四千位跑者齊聚礁溪國小由礁溪鄉長張永德、鄉代會主席游見璋共同鳴槍起跑。賽事邀請「日本萌系長跑女神」島田千緩與礁溪在地的「前排球國手」張怡潔第三度聯袂擔任代言人，帶領跑者穿越蘭陽風光，在冬日晨光中開跑。礁溪馬不僅展現濃厚的溫泉人情味，更全力推動 ESG 及永續理念，打造全台最具特色、最溫暖的綠色馬拉松。

廣告 廣告

賽事以永續核心價值，各組別的永續跑者雖然不提供賽事紀念物資，但能享受優惠的報名費用，且賽後仍可獲得完賽禮、餐食與獎牌，深受眾多跑者的首選。同時導入多項永續作為：官方指定計時車採用裕賓賓士純電車、選手衣全面使用環保紗材質、完賽證書全面電子化，更與運動筆記共同倡議「綠色跑者精神」，補給站採用 百分百可回收、無淋膜環保紙杯，也鼓勵跑者自備水杯，實踐「一杯到底，永續有你」的行動口號，為地球盡一份力。

今年全馬總排成績第一名男子組為羅永翰三小時二分十八秒、女子組李秋美三小時四十二分十五秒；半馬總排第一名男子組則是吳坤异一小時廿三分四秒、女子組朱紓嫻一小時四十分；賽事特有的區間賞則由羅永翰、鄭雅倪取得全馬爬坡王殊榮，吳坤异、蕭佳奇獲得半馬衝刺王。

「二O二五礁溪溫泉馬拉松」活動由礁溪鄉公所、礁溪鄉民代表會主辦，委由 H2U永悅健康旗下－台灣最大馬拉松社群「運動筆記」承辦，更多賽事資訊詳見礁溪溫泉馬拉松粉絲專頁。

今年礁溪溫泉馬拉松的紀念品話題度再創新高，全馬組報名即可獲得超實用的 「紀念毛巾衣」—兼具毛巾功能與運動風造型，無論跑後保暖或泡湯使用都相當便利。另一熱門紀念品「祭典衣」則推出限定新色「高雅紫」，讓跑者不僅能收藏專屬回憶，也在礁溪旅程中增添儀式感與節慶氛圍。

礁溪馬賽道結合自然、人文與小鎮記憶，沿途串聯：大楓橋、林美環線自行車道、柴圍佃圳水門公園、三民濕地、龍潭湖風景區、金棗文化館、潭酵天地等，跑者彷彿在畫中移動，每一步都看見土地故事與產業人情。沿線鄉親熱情應援、在地美食補給更是跑者津津樂道的賽事亮點。

感謝在地溫泉、旅宿及按摩業者大力相挺此賽事，礁溪馬跑者只要憑號碼布即可享受「跑者住房優惠方案」與「跑者按摩優惠方案」，以及可到湯圍溝溫泉公園湯圍風呂免費盥洗泡湯、礁溪鄉立溫泉游泳池免費入場等多項優惠，賽後直接搭乘「老派溫泉專車」，讓跑者完整體驗礁溪最療癒的礁溪溫泉文化。

礁溪馬多年被跑界譽為「獎品最豐富的溫暖賽事」，今年獎項更多元，包含長榮鳳凰酒店-礁溪、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店、礁溪老爺酒店、山形閣等住宿或泡湯券，還有在地名產，如麥芽威士忌、靈芝茶包、牛舌餅禮盒等豐富好禮，只要有號碼布即可參加抽獎，跑完馬拉松還能滿載而歸。