第13期大慶市地重劃區完工謝土

台中市政府地政局日昨於南區舉行「第13期大慶市地重劃區完工謝土法會」。地政局長曾國鈞指出，此案歷經三任市長努力，終於在市長盧秀燕任內圓滿落成。此重劃區範圍橫跨南區及南屯區，面積廣達229公頃，未來將發揮鄰近捷運與高鐵的優勢，成為連結台中核心區與周邊行政區的重要轉運樞紐。祈福法會除感謝神祇庇佑，更象徵這片土地正式邁向宜居繁榮的新里程。

第13期大慶市地重劃區坐落範圍包含南區及南屯區，面積約229公頃，市府以市地重劃方式開發，將過去畸零狹小、地界不整的土地重新整理，大幅提升土地使用效率。地政局指出，此區地理位置優越，位居中台灣重要樞紐，不僅坐落台鐵大慶車站北側、鄰近高鐵台中站，更有捷運綠線貫通，具備極佳的內外交通接駁動能，將成為連結台中核心區與周邊行政區的重要轉運樞紐。

地政局強調，謝土灑淨儀式象徵開發工程正式告一段落，除祈求地方平安與繁榮發展外，市府也將持續秉持與民眾站在一起的初心，期盼透過交通優勢與豐富的文化內涵，讓市民擁抱宜居城市新風貌。