第13波安居緝毒專案 查獲毒犯1969人、羈押134人 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台灣高檢署統合六大緝毒系統自今年10月7日至10月26日執行第13波安居緝毒專案，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品，共查獲毒犯1969人，製造、運輸、販賣毒品756人，羈押134人，其中查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類、愷他命毒品472人。

高檢署表示，統合六大緝毒系統，自107年1月執行首波「安居緝毒專案」，迄今已執行第13波，在增加毒品查緝數量、降低施用毒品人數、抑制毒品新生人口成長等方面，均有亮麗成效。而台高檢署為因應依托咪酯類之新興毒品、愷他命之危害日益嚴重之警訊，統合六大緝毒系統採取強力打擊措施，於第13波安居緝毒專案，將依托咪酯類、愷他命等新興毒品列為查緝重點，強力壓制，從源頭端加強查緝運輸、製造、販賣等不法行為，並向下刨根挖掘施用黑數，避免危害擴大。

廣告 廣告

高檢署指出，本次安居專案共查獲毒品嫌疑人數達1969人，其中製造、運輸、販賣毒品756人，搜索821場所，羈押134人，查扣各級毒品達407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共74處，成果相當豐碩。

本次聚焦查緝之依托咪酯類、愷他命新興毒品，共查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類、愷他命毒品472人，佔全部製販運毒品犯罪者的62.4%；依托咪酯類工廠（含分裝場）查獲70處，佔本次查獲製毒工廠、分裝場、植栽場之比率高達 94.6%，顯示本波專案達成針對毒品趨勢、徹底聚焦核心犯罪之目標；另為加強青少年保護，本次就打擊校園及青少年毒品來源之部分，則共掃蕩溯源查獲社區藥頭205人。

這波行動中，桃園地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲全台第一座製造第二級毒品依托咪酯工廠。扣得含第二級毒品依托咪酯先驅原料「2-巰基依托咪酯」成分之「黑水」共4桶、化學原料、所需設備、器具及第二級毒品依托咪酯半成品及成品等物。

橋頭地檢署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、財政部關務署等單位共組專案小組，接獲寮國、越南警方情資，查獲國際走私第一級毒品海洛因毒品案，順利查扣偽裝之包裹，共查獲雙獅地球牌海洛因磚52塊，總毛重19.875公斤。此外，台中、彰化、澎湖等地檢署在查緝毒品方面都有重大收穫。

行政院長卓榮泰在記者會上除聽取緝毒成果總說明，對勞苦功高的緝毒人員表達嘉勉之外，同時強調反毒工作需靠緝毒、驗毒、戒毒、識毒等跨領域、跨部會的合作，進而掌握新興毒品趨勢。而相關主管機關應注意違禁品列管毒品之速度、加強罌粟花種子等毒品之走私查緝、對於網路購物平台應加強管制；就青少年的保護，應針對電子煙等施用工具及新興毒品嚴查究辦，強力打擊溯源藥頭；至於全民反毒教育要分齡、分眾，全面強化識毒能力，讓國人免於毒品的危害，展現政府對毒品「零容忍」的決心。

照片來源： 台灣高檢署

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台積電核心關鍵技術商業間諜案 智財分署起訴東京威力公司

為乾爹復仇 斷天道盟大哥「黑狗」腳筋2嫌聲押禁見

【文章轉載請註明出處】