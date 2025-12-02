第13波緝毒 逮近2千人、查扣逾400公斤

台灣高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，執行第13波「安居緝毒專案」，行政院長卓榮泰（前排右）2日到調查局出席記者會。（杜宜諳攝）

台灣高檢署統合檢調警憲、海巡、關務六大緝毒系統自今年10月7日至26日執行第13波「安居緝毒專案」，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品，共查獲毒犯1969人，涉及製造、運輸、販賣毒品756人，羈押134人，其中查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類、愷他命毒品有472人。

高檢署表示，高檢署自民國107年1月執行首波安居專案，迄今已執行第13波。高檢署為因應依托咪酯類的新興毒品、愷他命危害日益嚴重，將依托咪酯、愷他命列為查緝重點。

本次安居專案共查獲毒品嫌疑人1969人，其中製造、運輸、販賣毒品756人，搜索821處，羈押134人，查扣毒品共407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場74處。

其中，查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類、愷他命毒品472人；依托咪酯類工廠（含分裝場）查獲70處，另為加強青少年保護，就打擊校園及青少年毒品來源部分，共掃蕩溯源查獲社區藥頭205人。

這波安居緝毒專案中，較特別的案例包括高雄地檢署指揮調查局航業調查處高雄調查站、財政部關務署高雄關，查獲海運貨櫃走私案件，並查扣第四級毒品先驅原料1-甲基苯基-1-丙酮，總計淨重247.26公斤。

澎湖地檢署指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊、金馬澎分署第七岸巡隊、艦隊分署第八海巡隊、澎湖縣刑大、馬公警分局、調查局中機站、新北市警淡水分局及澎湖憲兵隊等單位，查獲大麻走私集團，查扣今年數量最龐大的大麻毒品共474公斤。

橋頭地檢署指揮刑事局、財政部關務署等單位共組專案小組，接獲寮國、越南警方情資，有跨境運毒集團藉由「藝術燈」名義報關，夾藏毒品運往越南或台灣，循線偵辦後，查獲7件可疑包裹及13組藝術燈，起出夾藏於藝術燈底座的雙獅地球牌海洛因磚52塊，總毛重19.875公斤。